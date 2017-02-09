بهره مندی ۲۵۰۰ خانوار روستایی شهرستان مهران از نعمت گاز

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام صبح امروز در آیین بهره برداری از چند پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان مهران اظهار داشت: بیش از ۱۷ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای شهرستان مهران هزینه شده است.

وی بیان داشت: ضریب نفوذ گازرسانی از ۱۲ درصد در مناطق روستای مهران به ۹۹ درصد رسیده است.

شمس اللهی عنوان کرد: برای گازرسانی به روستاهایی که به مناسبت دهه فجر بهره مند شده اند، یک هزار و ۷۸۰ علمک گاز با ۳۰ کیلومتر خطوط تغذیه و ۹۰ کیلمتر خطوط انتقال صورت گرفته است.

وی افزود: هم اکنو چهار هزار و ۵۰۰ علمک گاز در مناطق شهری مهران نیز نصب شده و ۱۰۰ درصد مناطق شهری مهران از نعمت گاز برخوردار شده اند.