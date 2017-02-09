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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

بهره مندی ۲۵۰۰ خانوار روستایی شهرستان مهران از نعمت گاز

بهره مندی ۲۵۰۰ خانوار روستایی شهرستان مهران از نعمت گاز

ایلام-دو هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی در شهرستان مهران به مناسبت دهه فجر از نعمت گاز برخوردار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام صبح امروز در آیین بهره برداری از چند پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان مهران اظهار داشت: بیش از ۱۷ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای شهرستان مهران هزینه شده است.

وی بیان داشت: ضریب نفوذ گازرسانی از ۱۲ درصد در مناطق روستای مهران به ۹۹ درصد رسیده است.

شمس اللهی عنوان کرد: برای گازرسانی به روستاهایی که به مناسبت دهه فجر بهره مند شده اند، یک هزار و ۷۸۰ علمک گاز با ۳۰ کیلومتر خطوط تغذیه و ۹۰ کیلمتر خطوط انتقال صورت گرفته است.

وی افزود: هم اکنو چهار هزار و ۵۰۰ علمک گاز در مناطق شهری مهران نیز نصب شده و ۱۰۰ درصد مناطق شهری مهران از نعمت گاز برخوردار شده اند.

کد مطلب 3902051

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