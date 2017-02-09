اجرای سرود ۱۳۵۷ نفره دانش آموزی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

عبدالرسول کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرود ۱۳۵۷نفره توسط دانش آموزان بسیجی در یوم الله ۲۲بهمن ماه در میدان آزادی به همت معاونت هماهنگ کننده بسیج دانش آموزی اجرا می شود.

وی افزود:فردا ۲۲ بهمن ماه در مسیر راهپیمایی تعداد ۱۴ایستگاه فرهنگی برپا خواهیم کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه دانش آموزان و فرهنگیان حضور گسترده ای در راهپیمایی خواهند داشت گفت: ۲۷عنوان برنامه به مناسبت دهه مبارک فجر در آموزش و پرورش تهران اجرا شد.



وی گفت: اهدای گل و تجدید بیعت با امام خمینی(ره) با حضور فرهنگیان، کارکنان ستادی و تشکل, نواختن گلبانگ انقلاب اسلامی در مدارس همزمان با ورورد تاریخی امام خمینی(ره) به کشور, حضور در مراسم سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) با حضور یک هزار دانش آموز در حرم مطهر امام خمینی(ره)، حضور دانش آموزان در مراسم محل جلوس حضرت امام خمینی(ره) با حضور ۲هزار نفر از دانش آموزان مناطق ۱۵،۱۶، ۱۸ و ۱۹ در بهشت زهرا(س)، محل جلوس امام خمینی(ره)، میثاق با آرمان های امام خمینی(ره) با حضور یک هزار نفر از دانش آموزان مناطق یک و سه در مجموعه فرهنگی و حسینیه امام خمینی(ره) جماران، استقبال از موتورسواران مناطق۹ و ۱۰ در مسیر فرودگاه تا بزرگراه نواب ,غبار روبی و عطر افشانی مزار شهد,برگزاری مسابقات هنری و ورزشی, خاطره گویی انقلاب در مدارس ازبرخی برنامه ها ما بوده است.