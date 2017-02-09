به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی صبح پنجشنبه در جلسهای با حضور مسئولان شهرستان البرز، با بیان اینکه انقلابی بودن یکی از جدیترین مطالبات رهبری محسوب میشود، اظهار کرد: انقلابی بودن به معنای داشتن درک عمیق از دین است.
وی با بیان اینکه انسان انقلابی کسی است که به خاطر منافع دنیایی حاضر نمیشود در دینش تزلزل ایجاد کند، تصریح کرد: مسئولان باید گزارشهای دقیقی از اقداماتشان ارائه کنند، عدالت و صداقت را سرلوحه کارهایشان قرار دهند و برای منافع دنیایی گزارشهای غیر واقعی ارائه نکنند.
امامجمعه قزوین ادامه داد: اگر مردم آمارهای درست را از مسئولان بشنوند امیدوار شده و برای حل مشکلات جامعه به میدان میآیند؛ اما اگر غیر واقعی با مردم سخن گفته شود، اعتماد عمومی زیر سؤال خواهد رفت.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بیان کرد: انقلاب اسلامی آنقدر برای مردم موهبت داشته است که بیان آنها در جامعه امید ایجاد میکند اما آنچه که مردم را نا امید میکند، دروغگویی است.
وی اضافه کرد: آنچیزی که مردم را ناراحت میکند آن است که روزی فریاد بزنیم ما از بحران عبور کردهایم و پس از مدتی اظهار کنیم که مملکت همچنان دچار بحران است.
آیتالله عابدینی با بیان اینکه اگر حرفها صادقانه نباشد، تناقضها آشکار میشود، یادآور شد: برخیها گفتند که برجام خورشید تابان است و فتح الفتوح کرده است و همه مشکلات را برطرف خواهد کرد اما چند روز بعد معاونان خودشان از ناکارآمدی برجام سخن گفتند.
امامجمعه قزوین با تأکید بر اینکه مسئولان باید رفتاری صادقانه و عادلانه با مردم داشته باشند، تأکید کرد: عدالت، بسیار مورد تأیید دین قرار دارد و تمام انبیاء (ع) آمدند تا زمینهای را فراهم کنند که مردم خودشان برای اجرای عدالت برخیزند.
وی با تأکید بر اینکه برخی مدعیان تلاش میکنند از موقعیتهای خود سوء استفاده کنند، گفت: مردم ما از فهم و درک بسیار بالایی برخوردار هستند و حساب انقلاب را با مدعیان و سوء استفاده کنندگان تفکیک میکنند.
آیتالله عابدینی اذعان کرد: شاگردان واقعی مکتب امیرالمؤمنین (ع) نمیتوانند در مقابل ظلم به مردم سکوت اختیار کنند و در مقابل بیعدالتیها ایستادگی نکنند.
وی در پایان بیان کرد: سیل خروشان انقلاب، کسانی که به انقلاب خیانت میکنند را کنار خواهد زد، همانگونه که در گذشته «بنی صدرها» را کنار زد.
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