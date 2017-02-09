راهپیمایی ۲۲ بهمن پرچم همیشه برافراشته انقلابی گری ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی در آستانه سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی بیانیه ای بدین شرح صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللَّهُ إِلا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ( التوبة : ۳۲ )

می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش سازند و خدا نمی گذارد جز این که نورش را تمام کند اگرچه کافران را خوش نیاید.

۲۲ بهمن بار دیگر یادآور نعمت های لایحتسب الهی به پاداش پایداری و پایمردی امتی وفادار و فداکار و گوش به فرمان رهبری الهی و هوشیار است. آری ۲۲ بهمن یوم الله است، و این روز خدا، هر سال با درخششی بی نظیر طلوع می کند و با نور خود روحی تازه و نشاطی زاید الوصف به همگان می بخشد، امیدهای جدیدی را زنده می کند و حقیقت سنت های الهی را به رخ جهانیان می کشد. و این گونه است که امسال نیز شاهد الطاف بی پایان الهی در یاری رساندن به امت خداجوی ایران در همه عرصه ها هستیم. افق های پیش رو نوید دهنده و امیدآفرین هستند و امت الهی ایران را به سوی شرایط نوین و موفقیت های تازه می خوانند.ملت بزرگ ایران اکنون شاهد در آغوش گرفتن موفقیت های چشم نواز در میدان های جهانی و عرصه های نبرد توسط رزمندگان اسلام در همه اقلیم های اسلامی هست. تحولات بین المللی نیز، گرچه سخت و گاه تلخ، ولی شفابخش و نوید دهنده بهبودی و بهروزی است. امروز شاهد کاشته شدن بذر اختلاف میان دشمنان قسم خورده و درجه یک انقلاب یعنی آمریکای مستکبر هستیم. گرچه منتخب ریاست جمهوری آمریکا، که به حق نماد هویت آمریکا است، عربده می زند و بدمستی می کند، ولی چون حقایق نظام پلید، پوسیده و فاسد آمریکا را برهنه و عریان عرضه می دارد، برخلاف بعضی از اسلاف خود، فرصت ظاهرسازی و فریب کاری را از خود می گیرد و در نتیجه ملت ها بخصوص ملت ما را هوشیارتر و آماده تر برای مقابله با ترفندهای نخ نمای آن ها می کند. امروز و در این شرایط، مردم مسلمان بویژه ملت ایران، ندای بیدار کننده ی حق را به جان می شنوند که هان به خود آیید و به خدای متعال و وعده های او تکیه کنید و بدانید که اگر او را یاری کنید او حتما شما را در همه عرصه ها یاری خواهد کرد.

در حالی به سی و هشمین سالگرد پیروزی پرافتخار انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن نزدیک می شویم که وعده الهی، نوید آینده درخشانی را به ملت مجاهد و مقاوم ایران می دهد. در ۲۲ بهمن شاهد پاسخ جانانه ملت ایران به یاوه سرایی ها و تهدیدهای توخالی سران آمریکایی و به رخ کشیدن دوباره عظمت ملت و اسلام خواهیم بود. در آستانه این روز بزرگ الهی لازم است موارد زیر به شکل ویژه مورد تأکید قرار گیرند:

۱- راهپیمایی ۲۲ بهمن پرچم همیشه برافراشته انقلابی گری ملت است و در شرایط کنونی، همان گونه که رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای (مد ظله العالی) فرمودند، باید حاوی پاسخی انقلابی و همچون همیشه با صلابت و دشمن شکن باشد.پیامی که دشمن را نه تنها از رجزخوانی پشیمان کند بلکه از دخالت در مقدرات ملت ایران بویژه انتخابات پیش رو مأیوس سازد.

۲- پیام روشن راهپیمایی امسال این است که آمریکا، شیفتگان او و واهمه به دل راه دهندگان از اوبدانند ملت ایران، همان گونه که در تاریخ پرافتخار انقلاب بارها و بارها نشان داده است، نه از تهدیدهای توخالی هراسی به دل راه می دهد، و نه تردیدی در پیگیری آرمان های الهی انقلاب و بکارگیری توان و ظرفیت های داخلی به خود راه می دهد و این بار یقین دارد راه استقامت به برافراشته شدن خیمه اقتصاد مقاومتی و مأیوس ساختن دشمنان انقلاب برای همیشه خواهد انجامید و قله های موفقیت دنیا و آخرت به دست با کفایت فرزندان این انقلاب فتح خواهد شد.

۳- شرکت در راهپیمایی امسال بار دیگر پیام یکپارچگی و وحدت ملت ایران را به رخ جهانیان خواهد کشید و در همان حال امید به آینده روشن را زنده خواهد کرد و به همگان خواهد فهماند که ملت ما شیران بیشه مشکلات، مردان و زنان میدان های نبرد و روزهای حادثه و مدافعان حریم استقلال،آزادی و آرمان های جمهوری اسلامی هستند.

۴- شرکت کنندگان در این راهپیمایی عظیم همچنین نمایندگان مردم و بویژه جوانان انقلابی مسلمان در مرزهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران هستند، آنها که سرنوشت قطعی را در میدان مبارزه ، در جای جای امت اسلامی از فلسطین تا عراق و لبنان و سوریه تا بحرین و یمن و دیگر مرزهای پرافتخار تمدن نوین اسلامی، رقم می زنند.

۵- در شرایطی که دشمن چشم طمع به تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری دوخته است، شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، علاوه بر پیام استقامت و آرمان طلبی ملت ایران، مشت محکمی بر دهان یاوه سرایان خارجی و اذناب داخلی آنان خواهد بود. ملت ایران انشاءالله با انتخاب رئیس جمهوری عامل به اسلام ناب، با استقامت و پایدار، ولایتمدار و انقلابی و وفادار به آرمان ها و البته متواضع و خدمتگزار به ملت عزیز ایران، فساد ناپذیر و فساد ستیز، عدالت محور و خادم محرومین و مستضعفین، مانند همیشه تا مدت ها دشمن را مبهوت و سرگردان و مأیوس از نفوذ و دخالت می سازند.

در پایان، جبهه پایداری انقلاب اسلامی از همه اقشار ملت با ایمان و انقلابی دعوت می کند که با شکوه و در صفوفی فشرده، با بنیانی محکم و دشمن شکن، در بزرگ ترین جشن انقلاب حضور یابند و بار دیگر دست در دست هم شعارهای روح بخش و وحدت آفرین انقلاب را از دل و جان فریاد کنند. از خداوند عزیز و حکیم، ظهور حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، درهم شکستن هیمنه پوشالی مستکبران، ترفیع درجات بلند امام راحل (رضوان الله علیه) و شهیدان پرافتخار انقلاب و طول عمر با برکت رهبر و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله امام خامنه ای (دام ظله العالی) و عزت روزافزون و بهروزی برای ملت سرافراز ایران را خواستاریم.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی

۲۱ بهمن ۱۳۹۵