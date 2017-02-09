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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

تشکیل پرونده محرومیت استقلال و تراکتورسازی در کمیته اخلاق

تشکیل پرونده محرومیت استقلال و تراکتورسازی در کمیته اخلاق

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای بررسی محرومیت دو باشگاه استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز از سوی فیفا، مسئولان حقوقی و امور بین الملل این باشگاه‌ها را دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به رای فیفا در رابطه با محرومیت های اعمال شده در خصوص باشگاه های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز، ضمن تشکیل پرونده در کمیته اخلاق، این کمیته به منظور بررسی علل و عوامل این موضوع و کوتاهی های احتمالی صورت گرفته، دونفر از مسئولان امور بین الملل فدراسیون و دو نفر از مسئولان حقوقی و امور بین الملل باشگاه های فوق را برای ادای پاره ای از توضیحات دعوت کرد.

استقلال و تراکتورسازی به خاطر پایبند نبودن به تعهدات خود در قبال پرداخت بدهی به بازیکنان خارجی، با رای فیفا از جذب بازیکنان جدید محروم شدند.

کد مطلب 3902057

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