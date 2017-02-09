۲۵۰۰ سند مالکیت به روستائیان استان سمنان اعطا شد

مجید ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر ازصدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی در روستاهای با جمعیت بالای ۲۰خانوار و همچنین شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۵هزار نفر جمعیت خبر دارد و ابراز داشت: طی دهه فجر سال جاری بالغ بر دو هزار و ۵۰۰جلد سند مالکیت روستایی و شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۵هزار نفر را به متقاضیان جامعه هدف استان اهدا شد.

وی افزود: تهیه طرح هادی روستاهای با جمعیت بالای ۲۰خانوار یکی از دستاوردهای خوب بنیاد مسکن استان سمنان است که در این زمینه جزو استان‌های برتر کشور شناخته شده ایم و در حال حاضربرای همه روستاهای استان شناسنامه یا طرح هادی روستایی اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به مصوبه هیئت دولت در مناطق زلزله زده بخش کالپوش میامی نیز ابراز داشت: با حمایت‌های استاندار و نماینده مردم شاهرود و میامی مصوبه هیئت دولت مبنی بر احداث یک هزار واحد مسکونی با تسهیلات ۲۰میلیون تومانی و به صورت قرض الحسنه و ۵۰۰فقره تعمیرات مسکن های روستایی به عنوان مصوبه از هیئت دولت اخذ شد که با مساعد شدن شرایط جوی و با تشکیل پرونده ای که بنیاد مسکن در بخش کالپوش انجام داده است آمادگی لازم برای نوسازی و احداث واحدهای در معرض تخریب را خواهیم داشت.

ملکی در ادامه تصریح کرد: یکی از افتخارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرای بهسازی معابر روستایی با پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۷۶درصد در روستاهای استان است که خوشبختانه از میانگین کشوری پیش هستیم و عملکرد بسیار مناسبی در خصوص بهسازی و اصلاح معابر روستاها را شاهدیم.

وی افزود: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در همه روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵هزار نفر جمعیت یکی از اقداماتی بود که طی دهه فجر به سرانجام رسید که این تسهیلات در دو بخش ۱۸و ۲۰میلیون تومانی به متقاضیان واجد شرایط با کارمزد پنج درصد پرداخت شده و با استقبال بسیار خوب مردم مواجه بود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان به سفر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روز یکشنبه ۲۴بهمن به استان نیز اشاره کرد و با بیان جزئیات سفر ابراز داشت: پروژه کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه های مسکن و افتتاح و بهره برداری واحدهای مسکونی ساخته شده در سطح استان را شاهد خواهیم بود که بر همین اساس در گرمسار یک پروژه کلنگ زنی و پروژه ۵۲واحدی انجمن خیران مسکن ساز مورد بازدید قرار خواهد گرفت و پروژه ۲۰واحدی گرمسار هم با منابع داخلی بنیاد مسکن احداث خواهد شد که در نهایت تا انتهای اجرای کار بر اساس هزینه هایی که صورت می گیرد پرداخت ها را انجام می دهیم.

ملکی ادامه داد: ۶۴واحد پروژه مسکن خیران مهدیشهر افتتاح و به اقشار آسیب پذیر جامعه واگذار و همچنین پروژه ۲۳واحدی انجمن خیر ساز نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه برنامه افتتاح همزمان پروژه های بهسازی و اصلاح معابر با قیر رایگان به صورت نمادین در روستای مغان شاهرود صورت می گیرد، افزود: در این سفر عملیات اجرایی ۱۰۸واحد مسکن شهری را در شاهرود آغاز و ۲۲۴واحد انجمن خیران مسکن ساز هم به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان گفت: بزرگترین گردهمایی سراسری دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای استان یک اجتماع بزرگ با محوریت معرفی فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین آیین نکوداشت و تجلیل از خیران مسکن ساز شاهرود برگزار خواهد شد.