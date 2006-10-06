۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۹

تحقيقات پارلماني درباره رسوايي اخلاقي نماينده جمهوريخواه آمريكا آغاز شد

كميسيون امور اخلاقي مجلس نمايندگان آمريكا از گشايش تحقيقات پارلماني در زمنيه رسوايي اخلاقي يكي از نمايندگان جمهوريخواه كنگره خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، "داك هاستينگز" رئيس كميسيون اخلاقي آمريكا با اعلام اين مطلب، اظهار داشت: آمريكايي ‌ها و به ‌ويژه والدين تمامي دانش‌ آموزان دختر حق دارند بدانند چگونه‌ چنين اتفاقي رخ داده و ما مصمم به پاسخ به تمامي سئوالات آنان هستيم و اين كار را هرچه سريعتر انجام خواهيم داد.

در كمتر از يك ماه مانده به انتخابات پارلماني آمريكا، وضعيت حزب جمهوريخواه از زمان استعفاي "مارك فلوي" نماينده ايالت فلوريداي آمريكا سست شده است.

برپايه اين گزارش، رئيس جمهوري آمريكا نيز روز سه ‌شنبه با اعلام انزجار از رسوايي جنسي در كنگره اين كشور، در اين خصوص واكنش نشان داد.

فولي از نمايندگان بانفوذ حزب جمهوريخواه و از بانيان لايحه حمايت از كودكان در برابر سوء‌استفاده ‌هاي جنسي، به دليل اغواي يك پسر 16 ساله ناچار شد از مسئوليت خود استعفا كند.

