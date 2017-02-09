دعوت تبلیغات اسلامی همدان از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان همدان، مؤسسات و نهادهای مردمی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان با صدور بیانیه‌ای مردم را به شرکت حماسی در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن در روز جمعه دعوت کردند.

متن این بیانیه مشترک که توسط شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، شورای کانون‌های فرهنگی تبلیغی، اتحادیه‌های قرآنی، شورای تبلیغ، روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان و پایگاه مقاومت شهیدمفتح صادرشده بدین شرح است:

وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللّهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ

هرگاه صدای پای ماه بهمن از کوچه‌پس‌کوچه‌های خاطره‌ها به گوش می‌رسد، گویی این شهیدانند که آمده‌اند برای بیعتی دوباره و برای ماندگار کردن آرمان‌ها و پیمان‌ها، آرمان‌هایی که با خون سرخ خود ممهور کرده و مزین نموده‌اند و پیمان‌هایی که برای ماندگار کردنشان از تمام هستی خود گذشته‌اند. و اینک ماییم و آرمان‌های بلند رهبرکبیرانقلاب اسلامی و فرزندان شهیدش و انقلابی که حاصل ازخودگذشتگی‌ها و فداکاری‌ها و جان‌نثاری‌های مجاهدین راه حق است.

آری ما عهده‌دار امانتی عظیم و رسالتی بزرگیم و برای رسیدن به سرمنزل مقصود، مطیع و فرمان‌بر فرماندهی تیزبین و هوشیار و مقتدر از تبار صالحان هستیم.

اینک درسی و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مردم ولایتمدار، بصیر و شجاع ایران اسلامی، باغیرتی ملی و انقلابی در جای‌جای این سرزمین سرافراز با لبیک به رهبر و مقتدای خود حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) با حضور پرشور و غرورانگیز در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲بهمن حماسه‌ای به‌یادماندنی و دشمن‌شکن در تاریخ افتخارآمیز ایرانِ باصلابت و مقتدر، خواهند آفرید تا بار دیگر ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های بلند شهدا و امام شهیدان، دشمنان قسم‌خورده این مرزوبوم افتخارآفرین را مأیوس‌تر از گذشته نموده و فریاد حق‌طلبی و استکبارستیزی خود را به گوش دنیا برسانند و به جهانیان بفهمانند که این مردم هستند که عهده‌دار مهم‌ترین نقش در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌باشند.

آری ما به‌عنوان شبکه تبلیغی، ضمن اعلام حضور در صفوف یکپارچه و متحد مردم مو من و همیشه درصحنه استان همدان از عموم مردم آگاه و نستوه برای خلق حماسه‌ای ماندگار از بصیرت و هوشیاری انقلابی در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲بهمن ۱۳۹۵دعوت می‌نماییم.