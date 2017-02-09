آیفون ۸ گرانترین گوشی اپل خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فست کمپانی، شرکت اپل تصمیم دارد آیفون ۸ را به مناسبت ۱۰ سالگی این تلفن های هوشمند به بازار عرضه کند. قیمت هزار دلاری آیفون ۸ آن را به گرانترین تلفن این سری هوشمند تبدیل می کند.

درهمین راستا گزارش های مختلف حاکی از آن است که این گوشی هوشمند دارای یک صفحه OLED است که تمای قسمت جلویی را در بر می گیرد و همچنین حاوی فناوری حسگر سه بعدی است. کاربرد همین دو فناوری مبلغ قابل توجهی به بهای آیفون ۸ می افزاید.

هر چند رقم هزار دلار برای یک تلفن هوشمند کمی گرانبها به نظر می رسد اما اپل پیش از این هم تلفن هوشمندی عرضه کرده که تفاوت قیمتی چندانی با این رقم ندارد. گوشی آیفون ۷ پلاس با ظرفیت ۲۵۶گیگابایت باقیمت ۹۶۹ دلار در بازار عرضه شده است.

رسانه های مختلف گزارش های متفاوتی از فناوری های جدید آیفون ۸ ارائه کرده اند. همچنین گزارشاتی در بازار وجود دارد که اپل همراه آیفون ۸، دو گوشی هوشمند دیگر یعنی آیفون ۷s با صفحه نمایش ۴.۷ اینچ و آیفون ۷s Plus با صفحه نمایش ۵.۵ اینچی را به بازار عرضه کند.