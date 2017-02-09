۸ درصد از درآمدهای شهرهای بزرگ به روستاها واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مقصودی شامگاه چهارشنبه در نشست خبرنگاران سبزوار اظهار کرد: راه حل مشکلات اشتغال روستاها، سرمایه گذاری در کارگاه ها، بنگاه های تولیدی و تعاونی است و باید تسهیلات از صندوق توسعه ملی به روستاها و روستائیان واگذار شود.

وی افزود:هشت درصد از درآمدهای شهرهای بزرگ در گمرک و ارزش افزوده آن برای دهیاری ها و شهرداری هایی که جمعیتی کمتر از ۵۰ هزار نفر دارند در نظر گرفته شده است و قرار است از سال آینده اجرایی شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، ادامه داد: یکی از طرح هایی که در مجلس طرح شده ، طرح تقسیمات کشوری است که می تواند برای کشور و استان نیز مفید و سودمند باشد.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با دشمنان نظام، اضافه کرد: یکی از کارهایی که دشمن خبیث درصدد اجرای آن است ناکار آمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی است تا در میان نسل جوان و مردم مان یاس و نا امیدی پرورش دهد، اما دهه فجر بهترین فرصت است که مسئولان کارآمدی نظام را با نشان دادن دستاوردهای بزرگ به مردم اثبات کنند.

مقصودی گفت: در حال حاضر سه میلیارد تومان برای بازسازی جاده سبزوار-قوچان تخصیص یافته است و به فضل الهی عملیات عریض کردن این جاده بعد از هفت سال ادامه پیدا می کند؛ همچنین دو مدرسه در شهرستان خوشاب و دو مدرسه در بخش ششتمد این شهرستان از محل بنیاد برکت ساخته می شود.

وی با اشاره به طرح راه آهن سبزوار، گفت: پیمانکار این طرح هفت میلیارد تومان بدهکار بوده اما متاسفانه دولت، طی دو سال گذشته تنها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آن اختصاص داده است، اما با مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تسریع در احداث راه آهن سبزوار تخصیص یافته است که بزودی وصول می شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قدمت تاریخی خراسان بهترین فرصت برای توسعه گردشگری و صنایع دستی بوده و باید از ظرفیت های موجود به بهترین نحو استفاده کنیم.