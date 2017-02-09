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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

استاندار خوزستان مردم را به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد

استاندار خوزستان مردم را به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد

اهواز -  استاندار خوزستان در پیامی ضمن تبریک سالروز سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از عموم مردم خوزستان دعوت کرد تا حضوری باشکوه در مراسم راهپمایی ۲۲ بهمن داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شریعتی با صدور پیامی به مناسبت ۲۲ بهمن ماه عنوان کرد: سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نویدبخش استمرار حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فتح قله های رفیع معرفت و کسب منزلت و کرامت انسانی تا اتصال به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) است.

در پیام شریعتی آمده است: ۲۲ بهمن ماه سرآغاز تجلی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و شکوفایی باورها و آرمانهای بلند امام و امتی بود که با وحدت،همدلی و ایستادگی، در برابر زیاده خواهی قدرت های جهانی و ظلم و ستم زورگویان داخلی سر تعظیم فرود نیاورده و بااتخاذ شعار راهبردی استقلال،آزادی ،جمهوری اسلامی با بریدن قید و بندهای استبداد و استثمار مسیر جامعه را از وابستگی به مکاتب شکست خورده شرق و غرب و استبدادجدا نمود و راه تکامل پیشرفت،عزت و سربلندی را با ابتناء بر دین و ارزشهای بنیادین دینی و انسانی در پیش گرفتند.

استاندار خوزستان در این پیام تاکید کرده است: امروز انقلاب اسلامی با پشت سر نهادن همه چالشها و موانع پیش رو، با ارائه یک الگوی کارآمد از مردمسالاری دینی و فراهم نمودن بستر واقعی حضور مردم در همه عرصه ها از جمله حق تعیین سرنوشت به عنوان پاسخی مناسب به نیازهای حقیقی معنوی و مادی بشریت بر تارک الگوهای سیاسی رایج در جهان می درخشد، که تلالوء آن چشم عدالت طلبان و آزادی خواهان واقع بین را در اقصی نقاط این دنیای پر آشوب به خود خیره نموده است.

در این پیام عنوان شده است: رمز عداوت ها و کینه توزی های پیدا و پنهان دشمنان انقلاب که عمدتا از سوی محافل استکباری_صهیونیستی در اشکال مختلف نظامی،فرهنگی،سیاسی و تبلیغاتی راهبری و هدایت می شود را نیز باید در مردمی بودن و محبوبیت روزافزون آن در میان ملت های آگاه و بیدار در منطقه و جهان جستجو نمود.

شریعتی در پیام خود تاکید کرده است: در شرایط کنونی نیز که منطقه و جهان در آتش جهل و تعصب،جنگ و خشونت و نفاق و تفرقه می سوزد و با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا فشارهایشان در امتداد سیاستهای غلط گذشته بر علیه منافع مردم منطقه و مسلمانان افزایس خواهد یافت،بدون تردید آرامش و امنیت کم نظیر کنونی کشور عزیزمان در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری  و حضور پررنگ شما مردم عزیز همچون گذشته استمرار خواهد یافت.

استاندار خوزستان اعلام کرده است: اینجانب با تبریک یوم الله ۲۲ بهمن و ادای درود و احترام به روح پرفتوح امام شهیدان و شهیدان انقلاب و دفاع مقدس و در همراهی با دلسوزان انقلاب و نظام از عموم مردم شریف و آگاه خوزستان دعوت می نماید تا با حضور پر شور و حماسی خود در روز ۲۲ بهمن ضمن میثاق با خون شهیدان و تجدید بیعت با آرمانهای بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری(مدظلله العالی) یکبار دیگر عزم و اراده خود را در حمایت همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای عظیم آن در برابر دیدگان جهانیان به نمایش بگذارند.


 

کد مطلب 3902079

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