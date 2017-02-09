استاندار خوزستان مردم را به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شریعتی با صدور پیامی به مناسبت ۲۲ بهمن ماه عنوان کرد: سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نویدبخش استمرار حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فتح قله های رفیع معرفت و کسب منزلت و کرامت انسانی تا اتصال به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) است.

در پیام شریعتی آمده است: ۲۲ بهمن ماه سرآغاز تجلی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و شکوفایی باورها و آرمانهای بلند امام و امتی بود که با وحدت،همدلی و ایستادگی، در برابر زیاده خواهی قدرت های جهانی و ظلم و ستم زورگویان داخلی سر تعظیم فرود نیاورده و بااتخاذ شعار راهبردی استقلال،آزادی ،جمهوری اسلامی با بریدن قید و بندهای استبداد و استثمار مسیر جامعه را از وابستگی به مکاتب شکست خورده شرق و غرب و استبدادجدا نمود و راه تکامل پیشرفت،عزت و سربلندی را با ابتناء بر دین و ارزشهای بنیادین دینی و انسانی در پیش گرفتند.

استاندار خوزستان در این پیام تاکید کرده است: امروز انقلاب اسلامی با پشت سر نهادن همه چالشها و موانع پیش رو، با ارائه یک الگوی کارآمد از مردمسالاری دینی و فراهم نمودن بستر واقعی حضور مردم در همه عرصه ها از جمله حق تعیین سرنوشت به عنوان پاسخی مناسب به نیازهای حقیقی معنوی و مادی بشریت بر تارک الگوهای سیاسی رایج در جهان می درخشد، که تلالوء آن چشم عدالت طلبان و آزادی خواهان واقع بین را در اقصی نقاط این دنیای پر آشوب به خود خیره نموده است.

در این پیام عنوان شده است: رمز عداوت ها و کینه توزی های پیدا و پنهان دشمنان انقلاب که عمدتا از سوی محافل استکباری_صهیونیستی در اشکال مختلف نظامی،فرهنگی،سیاسی و تبلیغاتی راهبری و هدایت می شود را نیز باید در مردمی بودن و محبوبیت روزافزون آن در میان ملت های آگاه و بیدار در منطقه و جهان جستجو نمود.

شریعتی در پیام خود تاکید کرده است: در شرایط کنونی نیز که منطقه و جهان در آتش جهل و تعصب،جنگ و خشونت و نفاق و تفرقه می سوزد و با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا فشارهایشان در امتداد سیاستهای غلط گذشته بر علیه منافع مردم منطقه و مسلمانان افزایس خواهد یافت،بدون تردید آرامش و امنیت کم نظیر کنونی کشور عزیزمان در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و حضور پررنگ شما مردم عزیز همچون گذشته استمرار خواهد یافت.

استاندار خوزستان اعلام کرده است: اینجانب با تبریک یوم الله ۲۲ بهمن و ادای درود و احترام به روح پرفتوح امام شهیدان و شهیدان انقلاب و دفاع مقدس و در همراهی با دلسوزان انقلاب و نظام از عموم مردم شریف و آگاه خوزستان دعوت می نماید تا با حضور پر شور و حماسی خود در روز ۲۲ بهمن ضمن میثاق با خون شهیدان و تجدید بیعت با آرمانهای بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری(مدظلله العالی) یکبار دیگر عزم و اراده خود را در حمایت همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای عظیم آن در برابر دیدگان جهانیان به نمایش بگذارند.



