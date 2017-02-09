شناسایی و بازداشت اعضای شبکه داعشی در بغداد/ترور باسم الموسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: باسم الموسوی عضو سابق شورای استان بصره و دبیر کل حزب الله عراق در بصره بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از هدف تیراندازی قرار گرفتن از سوی افراد مسلح ناشناس، کشته شد.

این منبع بیان کرد: وی در محله ای در استان بصره هدف تیراندازی قرار گرفت. نیروهای امنیتی تحقیقات درباره ترور الموسوی را آغاز کرده اند.

از سوی دیگر سعد معن سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد: نیروهای عراقی موفق به شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه داعشی در پایتخت عراق شده اند. بازداشت این افراد به دنبال تلاش های اطلاعاتی صورت گرفت.

وی افزود: نیروهای عراقی ابتدا فردی را بازداشت کردند و به دنبال آن افراد زیر مجموعه این فرد نیز بازداشت شدند. پس از اعترافات اعضای این شبکه مقادیری سلاح و مهمات در مخفیگاه داعشی ها در غرب بغداد به دست آمد.