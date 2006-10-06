" بچه جواديه " هم به اقيانوس ابديت پيوست / از روي پل كه مي ‌گذري ، غم‌ هاي سرزمين من آغاز مي‌ شود





من بچه جواديه ‌ام

من بچه اميريه

مختاري

گمرك

فرقي نمي ‌كند

اين رودهاي خسته به ميدان راه آهن

مي ‌ريزند



ميدان راه آهن

درياچه ‌اي بزرگ

درياچه لجن

با آن جزيره ‌اش

و ساكن هميشگي آن جزيره ‌اش

گفتم هميشگي؟!

آب از چهار رود

مي‌ ريزد

رود جواديه

رود اميريه

سي متري

شوش

و بادبان گشوده بر اين رودها

نكبت .

مي ‌رانم

با قايقي نشسته به گل

من بچه جواديه ‌ام

از روي پل كه مي ‌گذري

غم‌هاي سرزمين من آغاز مي‌ شود

اي خط راه آهن

اي مرز

با پرده‌ هاي دود

چشم مرا بگير

مگذار من ببينم چيزي را در بالا

مگذار من بخواهم

مگذار آرزو

در سينه ‌ام دواند ريشه

مگذار

اي دود

يك روز اگر به محله ما آمدي

همراه خود بياور چترت را

اينجا هوا هميشه گرفته است

اينجا هميشه ابر است

اينجا هميشه باران است

باران اشك

باران غم

باران فقر

باران كوفت

باران زهرمار

اينجا هميشه هوا باراني ا‌ست

وقتي كه باران مي ‌بارد

يعني هميشه

بايد دعا كنيم

و از خدا بخواهيم

نيرو دهد به بام كاهگلي ‌مان



بايد دعا كنيم

ديوارها

تابوت سقف ‌ها را

از شانه زمين نگذارند

بايد دعا كنيم كه از درزهاي سقف

آواي اضطراب قطره باران

در طشت

نشيند

همراه مادري كه دو دستش

هي تير مي‌كشد

همراه مادري كه دو چشمش

مي ‌سوزد

و چند تكه پيرهن كهنه

افتاده در كنارش

پاره

كشتارگاه

در آخر جواديه

اين سوي " نازي‌آباد " است

و مردم محله من هر صبح

با بوي خون

بيدار مي ‌شوند

در بوي تند پهن

اينجا بهار بيني خود را بالا مي‌گيرد

سگ‌هاي نازي‌آباد

در بوي لاشه هاي كهن عشق مي‌ كنند

ميعادگاهشان

كشتارگاه

انبوه گوسفندان

تصوير كوره هاي آدم سوزي را

در ذهنم

بيدار مي كنند





زنده ياد عمران صلاحي ، علاوه بر اهتمام در عرصه ادبيات و مطبوعات ، دستي نيز در حوزه طنزسرايي داشت ، شعر "سرقت" يكي از سروده هاي طنز اوست كه سالها پيش سروده شده است .



به گزارش مهر ، عمران صلاحي در طنزسرايي به قدما و نام آوران طنز منظوم و منثور اتكاي ويژه اي داشت ، به طوري كه در گفته ها و نوشته هايش نيز بارها از " عبيد " ، " ايرج ميرزا " و ديگر نام آوران اين عرصه نام برد .

صلاحي به عنوان شاعري كه مطالعه آثار فاخر و جدي را در حوزه شعر ، ادبيات و تاريخ ، دستمايه خود ساخته بود ، به گواهي آثار برجاي مانده اش ، توانست به پشتوانه ذهني و ادبي قابل توجهي دست يابد ، او در شعرهاي طنز خود ، تلاش مي كند تا علي رغم واقع گرايي و حقيقت نمايي ، خواننده را براي لحظاتي به شعف آورد و البته طنز او ، " طنزتلخ " و " طنز ياس " نيست .

صلاحي ، همانند بسياري ديگر از شاعران طنزسرا ، در عين ملاحظات ادبي و در نظرگرفتن ادبيت كلام ، تلاش مي كند كلام خود را به جنس كلام مردم كوچه و بازار نزديك كند و حرف هايي را به نظم بكشد كه چندان از حوزه مكالمات معمولي مردم به دور نباشد .

از قلم صلاحي ، كتابهايي چون : طنزآوران امروز ايران ، گريه در آب ، قطاري در مه ، ايستگاه بين راه ، پنجره ‌دن داش گلير و آينا كيمي ( به زبان تركي) ، حالا حكايت ماست ، روياهاي مرد نيلوفري ، شايد باور نكنيد، يك لب و هزار خنده ، آي نسيم سحري ، ناگاه يك نگاه ، ملانصرالدين ، باران پنهان، از گلستان من ببر ورقي ، هزار و يك آئينه ، گزينه اشعار و مرا به نام كوچكم صدا بزن (گزينه شعرها) منتشر و در اختيار علاقه مندان فرهنگ و ادب فارسي قرار گرفته است . " شعر سرقت " از يكي از دفترهاي طنزاو انتخاب شده است .



شيره را از حبه انگور سرقت مي كنند

شهد را از لانه زنبور سرقت مي كنند

دست ماليدم به خود ، چيزي سر جايش نبود

سارقان بي پدر بدجور سرقت مي كنند

احتياجي نيست از ديوار و در بالا روند

سارقان با " كنترل از دور " سرقت مي كنند

عده اي راحت ميان مبل خود لم مي دهند

از طريق عده اي مزدور سرقت مي كنند

روز روشن ، زنده ها را از ميان كوچه ها

مرده را هم نيمه شب از گور سرقت مي كنند

برق را از سيم ها و آب را از لوله ها

دود را از حقه و افور سرقت مي كنند

مي برندت سوي خلوت ، مي كنندت پشت و رو

با زبان خوش نشد با زور سرقت مي كنند

جاي اينكه سكه اي در كاسه ي كوري نهند

كاسه را هم از گداي كور سرقت مي كنند

نيست چون تفريح و شادي توي اين شهر بزرگ

عده اي تنها به اين منظور سرقت مي كنند

خواستم دنبال مأموري روم ، ديدم ولي

سارقان در پوشش مأمور سرقت مي كنند ...