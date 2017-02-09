دعوت جامعه ورزش همدان به حضور پرشور در راهپیمایی۲۲بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با صدور بیانیه ای ورزشکاران و جوانان سراسر استان را به شرکت در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن دعوت کرد.

در این بیانیه آمده است: گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حضور مردم، هر سال در راهپیمایی ۲۲ بهمن گواهی بر این یقین است که دوران استبداد و ظلم به پایان رسیده و فصل آزادی و سربلندی ملت ایران اسلامی آغاز شده است.

این بیانیه می افزاید: تاکنون کشتی انقلاب گرداب های زیادی از جمله آشوب ها، ترورهای ناجوانمردانه دولتمردان و دانشمندان هسته ای، تحریم ها و بمب گذاری ها را پشت سر گذاشته، اما همچنان بر قله های رفیع امنیت و تعالی ایستاده است.

در ادامه بیانیه آمده است: در حالی آغاز سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم که نهال آبیاری شده با خون شهیدان در بهمن ۵۷، اکنون به درختی تناور تبدیل شده است که در سایه وحدت و همدلی مردم و مسئولین به شعار ابتدایی انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی عینیتی واقعی بخشیده است.

قطعا فردا همه ورزشکاران و جوانان سراسر استان با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن تجدید بیعت با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری، بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی خواهند زد.

در پایان این بیانیه آمده است: از تمامی هیئت های ورزشی، باشگاهها، دسته جات ورزشی، سازمان های مردم نهاد جوانان دعوت می شود برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلای ایران حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن داشته باشند.