محل دفن اصولی زباله در رازوجرگلان وجود ندارد

احمد ریواده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نبود محل مناسب دفن زباله مشکلی است که در بیشتر روستاهای خراسان شمالی و همچنین در شهرستان رازوجرگلان وجود دارد.
ریواده بابیان اینکه جمعآوری زباله در روستاها بر اساس قانون یکی از وظایف دهیاریها و بخشداریها است، تصریح کرد: در حال حاضر جمعآوری زباله در روستاهای رازو جرگلان هفتهای دو بار انجام میگیرد اما به علت نبود مکان دفن اصولی، زبالهها بهصورت نامناسب رهاسازی میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد جمعیت رازوجرگلان در روستاها سکونت دارند، جمعآوری و دفن اصولی زباله برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
فرماندار رازوجرگلان با بیان اینکه به همین منظور شهریورماه امسال جلسات متعددی با دستگاههای متولی برگزار شد، اظهار کرد: طی این جلسات مقرر شد تا پایان امسال، ۶ مکان برای دفن اصولی زباله در این شهرستان تعیین شود.
وی گفت: مشکل تجهیزات و خودرو برای جمعآوری زباله از سطح دهستانهای رازوجرگلان وجود ندارد اما به علت نبود محل مناسب برای دفن، زبالهها بهصورت غیراصولی و غیربهداشتی و حتی در حاشیه رودخانهها رهاسازی میشود که این مشکلات آلودگی زیستمحیطی و بهداشتی به همراه دارد.
ریواده اضافه کرد: اگر نقاط مناسب برای دفن اصولی و بهداشتی زبالههای روستاها تعیین شود تااندازهای مشکلات رفع خواهد شد.
فرماندار رازوجرگلان بیان کرد: همچنین با رعایت نکات اصولی در محل دفن زباله ازجمله فنس کشی میتوان از تردد احشام و دیگر موارد جلوگیری کرد.
وی بابیان اینکه فرهنگسازی در این زمینه یکی از نکات مهم است، گفت: مردم باید در این زمینه با دستگاهها مشارکت داشته و زبالهها را در معابر و فضاهای سطح روستا رها نکنند.
ریواده افزود: بهمنظور فرهنگسازی و مشارکت مردم در سطح روستاهای رازو جرگلان سطل زباله تعبیهشده تا آنان از رهاسازی زباله در سطح کوچه و خیابان خودداری کنند.
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