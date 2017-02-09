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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

۲طرح کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا به بهره برداری رسید

۲طرح کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا به بهره برداری رسید

قزوین- همزمان با دهه مبارک فجر ؛ دو طرح عمرانی کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور ارسلان قاسمی فرماندار شهرستان بوئین زهرا، علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین و مسئولین شهرستانی، صبح پنجشنبه یک واحد گلخانه سبزی و صیفی و پروژه آبیاری تحت فشار در این شهرستان  افتتاح شد.

طرح گلخانه سبزی و صیفی در زمینی به وسعت۸۵۰۰ مترمربع با بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری احداث شده که در این واحد تولیدی سالیانه ۸ میلیون نشا گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه و فلفل تولید می شود.

در این واحد تولیدی ۲۵ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار سنتر پیوت  در ۵۳ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان از دیگر طرح های افتتاح شده بود که اجرای سیستم آبیاری تحت فشار برای محصولات گندم، جو، بونجه و گیاهان دارویی است که ۸ نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.

کد مطلب 3902100

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