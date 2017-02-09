امروز زمان ایجاد هزینه برای کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس تأکید کرد: اینکه مجلس اعلام میکند که ما خدمات اجتماعی را در برنامه ششم توسعه دادهایم این اقدام را بهمثابه نقطه ضعفی برای برنامه ششم و نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی میدانم چراکه هزینه ایجاد میکند و باید توجه داشت که هماینک زمان ایجاد هزینه برای کشور نیست، بلکه وقت کار و تولید است.
وی تأکید کرد: کشور را باید با توان ملی جلو برد نهتنها با تکیهبر توان دولت چراکه توان دولت محدود است اما توان ملی بسیار و نامحدود است.
وزیر دادگستری یادآور شد: اقتصاد در تفکر انقلابی نقش بالایی دارد، یک کشور نمیتواند بگوید که من انقلابی هستم و فرهنگ متعالی دارم اما اقتصاد آن ضعیف باشد و مردمش در رفاه نباشند و جوانان ببیند که فاصله رشد ما با دنیا بسیار فاصله دارد.
حجتالاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه پایین بودن نرخ بهرهوری از مشکلات کشور است، گفت: اگر بتوانیم گامهای خوبی در ارتقای این نرخبرداریم، نرخ رشد اقتصادی کشور با ظرفیتها و امکان و توان مدیریتی کنونی قابل ارتقا به هفت یا هشت درصد است.
وی یادآور شد: خرید گندم از کشاورزان کشور از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۱ به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۴ افزایش داشت که با توجه به کاهش سطح زیر کشت ۶۰۰ هزار هکتاری این محصول در ایران و کاهش پنجدرصدی آب مصرفی در تولید این محصول، شاهد ارتقای ۲۰ درصدی بهرهوری در این زمینه بودهایم.
وزیر دادگستری با اشاره به ارتفاع شاخصهای کشور طی چند دهه اخیر نیز گفت: طی چهار دهه اخیر ارتقا شاخصهای مختلف در کشور رشد چشمگیر داشته بهگونهای که دشمنان نیز از جایگاه بالای جمهوری اسلامی در اقتصاد حرف میزنند.
حجتالاسلام پورمحمدی تأکید کرد: شاید اینگونه تبلیغات دشمنان برای ترساندن دیگران از ایران باشد اما باید از همین تبلیغات نیز بهترین استفاده را داشته باشیم.
وی در خصوص وضعیت استان فارس نیز گفت: جمعیت شاغل فعال استان فارس، یکمیلیون و ۳۰۰ هزار نفر است و با توجه به آمار ۱۷۹ هزاری بیکاران استان باید گامهای جدی در بهبود این وضعیت در سال ۹۶ برداشته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری تا ساعتی دیگر در افتتاح پروژههای شهرداری شیراز شرکت میکند و سپس بهمنظور حضور در شورای اداری شهرستان مرودشت راهی این شهرستان میشود.
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