به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس علیدوستی رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به تازه‌ترین گزارش سامانه «نما» درباره نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی مؤسسات که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) منتشر شده است، گفت:‌ شمار مؤسسات ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی جهانی در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

وی افزود: در تازه‌ترین گزارش سامانه «نما» ۱۳ نظام گوناگون فراگیر رتبه‌بندی جهانی بررسی و جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در آنها پایش و گزارش شده است.

به گفته علیدوستی، در سال ۲۰۱۶ شمار ۱۳ مؤسسه در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «موسسه آموزش عالی تایمز» (در برابر ۸ موسسه در سال ۲۰۱۵)، دو مؤسسه در رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان (شانگهای) (در برابر دو مؤسسه در سال ۲۰۱۵)، پنج مؤسسه در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو.اس.» (در برابر دو مؤسسه در سال ۲۰۱۵)، ۱۳ مؤسسه در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی (یورپ) (در برابر نه مؤسسه در سال ۲۰۱۵)، ۱۴ مؤسسه در رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن» (در برابر ۱۳ مؤسسه در سال ۲۰۱۵) و ۱۸ مؤسسه در رتبه‌بندی یو ـ مالتی‌رنک (در برابر ۱۸ مؤسسه در سال ۲۰۱۵)، از کشور ایران در فهرست برترین‌های جهان قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: همچنین یک مؤسسه در رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان (تایوان) (در برابر صفر مؤسسه در سال ۲۰۱۵)، ۱۱ مؤسسه در رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» (در برابر هشت مؤسسه در سال ۲۰۱۵)، هشت مؤسسه در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (در برابر هشت مؤسسه در سال ۲۰۱۵)، ۹۹ مؤسسه در رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سایمگو» (در برابر ۱۰۰ مؤسسه در سال ۲۰۱۵)، هفت مؤسسه در رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند» (در برابر پنج مؤسسه در سال ۲۰۱۵)، و سه مؤسسه در رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» درباره توسعه پایدار (در برابر یک مؤسسه در سال ۲۰۱۵) از کشور ایران در فهرست برترین‌های جهان قرار گرفته‌اند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات تصریح کرد:‌ هنوز موسسه‌های ایرانی نتوانسته‌اند در فهرست ۳۰۰ مؤسسه برتر در رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان قرار گیرند.

سامانه «نما» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR به صورت رایگان در دسترس همگان است.