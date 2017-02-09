دانشگاه ها در تبیین سیاست های نظام نقش اساسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله علی اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با کارکنان و اساتید دانشگاه پیام نور تاکستان اظهار کرد: دانشگاه های کشور باید به نقش خود در برون رفت از بحران و تربیت نسل بالنده واقف باشند.

امام جمعه تاکستان ادامه داد: گرچه از نظر رشد علمی کشور جایگاه مناسبی را در بین کشورهای پیشرفته دارد اما شاهد شتاب علمی که در چند سال گذشته متوجه کشور بود نیستیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت سواد و علم در دین اسلام و جایگاه دانشمندان در این مکتب آسمانی افزود: اگر کشور در حال حاضر با مشکلاتی دست و پنچه نرم می کند به دلیل بی توجهی به قشر تحصیل کرده است.

آیت الله اسلامی در ادامه اظهار داشت: باید دانشگاهها در تربیت نسلی با بصیرت و دانش که بتوانند با دو مشکل اساسی حال حاضر کشور یعنی تجمل گرایی و فساد اقتصادی مبارزه کنند هرچه بیش از پیش اهتمام ورزند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری همچنین دانشگاه پیام نور تاکستان را یکی از بی حاشیه ترین دانشگاه های استان بیان کرد و دلیل ثبات مدیریت و موفقیتهای این دانشگاه را توجه به افزایش پایه های علمی دانست.

بهمن طاهرخانی رئیس دانشگاه پیام نور تاکستان هم در این دیدار با بیان اینکه سیاست مدیریتی این دانشگاه بیشتر توجه به منویات مقام معظم رهبری در پیشرفت علم است ادامه داد: نباید دانشگاه های کشور تنها به سمت جذب دانشجو و اعطای مدرک حرکت کنند.

طاهرخانی با بیان اینکه آیت اله اسلامی سند زنده انقلاب هستند ادامه داد: این دیدار برای گزارش عملکرد نیست و تنها مقصد آن تبیین سیاست برای پیشبرد اهداف نظام و تزریق فکر انقلابی به دانشگاه ها است.

وی تصریح کرد :هرگاه دانشگاه ها از توصیه های رهبری فاصله گرفته اند، کندی روند رشد علمی در کشور مشهود شده است.