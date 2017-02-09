مسابقات فوتبال فجر امید در شهر خورموج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح پنج شنبه در آئین افتتاح این بازیها ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: نگاه دولت به بخش ورزش و جوانان یک نگاه ویژه و بلند است و در این مدت تاکنون اقدامات خوبی هم در زمینه توسعه زیر ساخت ها و هم جوانان انجام شده است.
وی افزود: در سطح استان نیز استاندار بوشهر در راستای نگاه دولت گامهای بلندی برداشته و احداث زمینهای چمن مصنوعی و در سطح شهرها و روستا و اجرای طرحهای امید اجتماعی یکی از این اقدامات ارزنده محسوب میشود.
مهرجو یادآور شد: در شهرستان دشتی نیز با عنایت دولت و استاندار بوشهر ۲۱ زمین چمن مصنوعی احداث شده که از این تعداد پنج زمین در نقاط مخلف شهر خورموج احداث شده که نشاط و شادابی خوبی در پی داشته است.
وی اضافه کرد: اجرای این پروژهها در قالب طرحهای امید اجتماعی است که از سال گذشته آغاز شده است و برگزاری این بازیها نیز در همین راستا است.
مهرجو گفت: بازیهای فجر و امید در سطح روستا نیز برگزار شد که تیم های برتر مشخص شدند و تلاش داریم این بازیها نیز در شهرها تا اوایل هفته آینده به پایان برسد و نماینده شهرستان با موفقیت در استان شرکت کند.
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