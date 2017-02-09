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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

با حضور هشت تیم ورزشی؛

مسابقات فوتبال فجر امید در شهر خورموج آغاز شد

مسابقات فوتبال فجر امید در شهر خورموج آغاز شد

دشتی- فرماندار دشتی گفت: بازی‌های فجر امید با حضور هشت تیم در زمین چمن مصنوعی شهر خورموج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح پنج شنبه در آئین افتتاح این بازی‌ها ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: نگاه دولت به بخش ورزش و جوانان یک نگاه ویژه و بلند است و در این مدت تاکنون اقدامات خوبی هم در زمینه توسعه زیر ساخت ها و هم جوانان انجام شده است.

وی افزود: در سطح استان نیز استاندار بوشهر در راستای نگاه دولت گام‌های بلندی برداشته و احداث زمین‌های چمن مصنوعی و در سطح شهرها و روستا و اجرای طرح‌های امید اجتماعی یکی از این اقدامات ارزنده محسوب می‌شود.

مهرجو یادآور شد: در شهرستان دشتی نیز با عنایت دولت و استاندار بوشهر ۲۱ زمین چمن مصنوعی احداث شده که از این تعداد پنج زمین در نقاط مخلف شهر خورموج احداث شده که نشاط و شادابی خوبی در پی داشته است.

وی اضافه کرد: اجرای این پروژه‌ها در قالب طرح‌های امید اجتماعی است که از سال گذشته آغاز شده است و برگزاری این بازی‌ها نیز در همین راستا است.

مهرجو گفت: بازی‌های فجر و امید در سطح روستا نیز برگزار شد که تیم های برتر مشخص شدند و تلاش داریم این بازی‌ها نیز در شهرها تا اوایل هفته آینده به پایان برسد و نماینده شهرستان با موفقیت در استان شرکت کند.

کد مطلب 3902122

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