  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

بلومبرگ خبر داد؛

پای فناوری تشخیص‌چهره به پروازها باز شد

پای فناوری تشخیص‌چهره به پروازها باز شد

شرکت هواپیمایی کی‌ ال‌ ام قصد دارد به صورت آزمایشی از فناوری تشخیص چهره برای مسافران استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت هواپیمایی کی ال ام در فرودگاه اسخیپول آمستردام، از فناوری تشخیص چهره برای افزایش سرعت و امنیت استفاده خواهد کرد.

استفاده از این فناوری به مدت سه ماه و به صورت آزمایشی انجام خواهد شد. روند این گونه خواهد بود که از مسافران درخواست می‌شود پیش از ورود به فرودگاه، به صورت الکترونیکی ثبت نام کنند و پس از آن، در یک کیوسک مخصوص، گذرنامه، کارت ورود به هواپیما و چهره‌های آن‌ها اسکن می‌شود.

گفته می‌شود این آزمایش در یکی از درگاه‌های کا ال ام انجام خواهد شد. شرکت‌های هواپیمایی و خطوط هوایی در جستجوی فناوری‌های جدیدی هستند که سرعت مسافرت را افزایش و خطرات مربوط به سفرهای بین‌الملل را کاهش دهد.

دولت ژاپن در سال گذشته میلادی برای نصب سامانه‌های تشخیص چهره در هواپیماها به منظور افزایش امنیت، بودجه‌ای اختصاص داد.

در آمریکا، شرکت کلیر سازنده فناوری‌های بیومتریک در حال گسترش این فناوری‌ها به ۲۲ فرودگاه بزرگ آمریکا است. به این ترتیب، برای بررسی هویت افراد، اثر انگشت و عنبیه چشم آن‌ها اسکن خواهد شد.

این فناوری، فرودگاه را از انجام بازرسی‌های امنیتی و بررسی هویت مسافران بی‌نیاز می‌کند. در نتیجه، مسافران مستقیما به اداره امنیت حمل و نقل مراجعه خواهند کرد.

کد مطلب 3902126
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها