پنجمین جشنواره سراسری«وقف چشمه‌ همیشه جاری»در استان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجانشرقی، رحیم عبدالجباری پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: این جشنوارهی سراسری در بخش گرافیک در رشتههای تایپوگرافی، آرم و نشانه و همچنین پوستر برگزار میشود و مهلت ارسال آثار به دبیرخانهی جشنواره تا ۲۵ اسفند ماه بوده و علاقهمندان و فعلان این حوزه میتوانند جهت اطلاع بیشتر به سایت استانی جشنواره sharghi.oghaf.ir مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه هنرمندان تا ۲۵ اسفند امسال فرصت ارسال آثار خود به دبیرخانه را دارند، ادامه داد: آدرس دبیرخانه استانی این جشنواره نیز به نشانی، تبریز-خیابان آزادی-جنب مسجد طوبی-اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی_معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده از این رو علاقهمندان برای شرکت در این جشنواره میتوانند آثار خود را به این نشانی ارسال کنند.
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی افزود: شماره های ۰۴۱-۳۳۳۶۸۵۵۳ و ۰۴۱-۳۳۳۷۳۵۴۶ پل های ارتباطی با دبیر خانه استانی جشنواره و همچنین آدرس دبیرخانه مرکزی نیز واقع در تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل نوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، ساختمان مهر، طبقه چهار، معاونت فرهنگی و اجتماعی، اداره ترویج فرهنگ وقف است.
وی با تاکید بر اینکه شرکت در این جشنواره برای تمام علاقهمندان آزاد است، بیان کرد: اولویت امتیاز برتر مختص آثاری است که در سال جاری تولید و ساخته شدهاند و همچنین تکنیک خلق اثر نیز آزاد بوده اما تمامی آثار باید پویایی و نوآوری داشته باشند و همچنین متناسب با رویکرد وقف بوده و از نمادها و نشانههایی از وقف استفاده شود.
عبدالجباری با اشاره به اینکه سقف ارسال آثار برای هر شرکت کننده، پنج اثر است، گفت: آثار ارسالی به شرکت کنندگان بازگردانده نشده و همچنین فایلهای ارسالی نیز باید در قالب jpg و tiff باکیفیت ۳۰۰ dpi در قالب لوح فشرده و یا ایمیل ارسال شوند و هیئت داوران جشنواره نیز از صاحبنظران این حوزه خواهند بود و به آثار برگزیده جوایز نفیسی اهدا شده و همچنین در هر رشته نیز از سه نفر تقدیر به عمل خواهد آمد.
وی در خصوص موضوعات جشنواره نیز خاطرنشان کرد: بخش اول موضوعات شامل سخنان گهربار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین سخنان گهربار رهبرمعظم انقلاب در خصوص وقف است و در بخش کلمات قصار موردنظر جشنواره نیز موضوعاتی شامل وقف بی منتترین صدقات، ماندگارترین خیرات-وقف سرمایه ابدی و بی پایان است-وقف زیباترین تجلی ایثار-وقف یادگار ماندگار-وقف چراغی که هرگز خاموش نمیشود-وقف سنت نبوی، بصیرت حسینی-وقف میراث جاویدان-وقف جوشش ایثار، از چشمهی دارایی نیک اندیشان-وقف ستارهای درخشان در کهکشان احسان و نیکوکاری- وقف صدقهای جاودان و احسانی ماندگار-وقف بالی برای پرواز است، مورد نظر گرفته شده اند.
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی با بیان اینکه به آثاری که با درونمایه وقف نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد، خاطرنشان کرد: بسترسازی مناسب در جهت گسترش وقف از طریق طراحی آثار هنری، شناسایی استعدادهای درخشان در هنرهای تجسمی و ارتقاء بخشیدن به آن در راستای ترویج فرهنگ وقف و همچنین پرداختن به آثار و برکات اجتماعی و فرهنگ وقف و موقوفات از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.
نظر شما