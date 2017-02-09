کرمانی ها حماسه ای ماندگار در ۲۲ بهمن خلق کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، آیت الله سید یحیی جعفری و علیرضا رزم حسینی طی پیامی ضمن گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از همگان برای خلق حماسه ماندگار دیگری در ۲۲بهمن ماه دعوت کردند.

متن پیام مشترک به شرح ذیل است؛

«اطلس تاریخ انقلاب اسلامی ایران سرشار از لحظه های بی نظیری است که تا همیشه در ذهن زمان و مردمان آزادی خواه و آزاداندیش دنیا باقی می ماند.

تک تک لحظه های بهمن ۵۷ پر از خاطرات انقلابی است که در خون و ذهن این ملت هر روز پرشورتر از دیروز می جوشد و می خروشد تا نشان دهد ملتی که انقلاب کرده، مقاوم و استکبارستیز بر سر آرمان های انقلاب اسلامی خود ایستاده و این ایستادگی را در صحنه های مختلف به اثبات رسانده است.

ملت حماسه آفرین ایران اسلامی که بهترین صحنه های ولایت مداری و دشمن ستیزی را خلق کرده، امروز سرافرازانه و پیروزمندانه از موفقیت های خود در عرصه های بین المللی سخن می گوید و در معادلات جهانی و منطقه ای نقش مهمی را ایفا می کند.

اکنون نیز دولت تدبیر و امید با نگاه وسیع به آرمان های انقلاب اسلامی، رهبری و شهدا، تلاش می کند تا افق توسعه کشور را روز به روز روشن تر کند.

در این فرصت، سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشته و ضمن دعوت همگان برای خلق حماسه ماندگار دیگری در ۲۲بهمن ماه، امیدواریم روز به روز بر توفیقات این نظام اسلامی و همه دولت مردان و خدمت گزاران به این نظام و مردم افزوده شود.»

راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در شهر کرمان راس ساعت ۹ صبح فردا از چهارراه طالقانی آغاز و با گذشت از چهارراه ارگ، چهارراه کاظمی، میدان بسیج و شورا و در مسیر بلوار شهید عباس‌پور تا میدان عاشورا برگزار می‌شود.