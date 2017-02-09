گازرسانی به ۴۰۰ روستای مازندران در دست اقدام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل ابراهیم زاده پیش ازظهر پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر در محل سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد، انقلاب اسلامی را امانت امام خمینی (ره) و شهدا دانست و گفت: امام راحل برای حفظ عزت، آگاهی و استقلال در مقابل شاه و کشورهای مستکبر به پا خاستند.

وی به همراهی مردم در مبارزه با رژیم شاهنشاهی اشاره کرد و افزود: مردم با وجود خفقان این دوران، به خیابان ها ریختند و این ارتباط دوسویه بین رهبری و مردم بوجود آمد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران به مشکلات منطقه و تهدیدات رئیس جمهور تازه وارد آمریکا اشاره کرد و گفت: امروز با وجود کارشکنی های آمریکا و تهدیدات آنها، بر روی میز مذاکره می نشینند که نشاندهنده قدرت ایران و نقش آفرینی آن در منطقه است.

ابراهیم زاده، خدمت رسانی به مردم را جزو وظایف مسئولان دانست و افزود: در سال جاری گازرسانی به۴۰۰ روستای مازندران در دست اقدام که ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه این پروژه ها شده است و تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان آن به پیمانکاران پرداخت شده است.

وی با اعلام اینکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار مشترک گاز در استان داریم، گفت: ۵۱ هزار مشترک به شبکه گاز رسانی افزوده شده به طوریکه امسال ۷۲ روستا تاکنون گازدار شده است که مشعل گاز در ۳۱ روستا مازندران در ایام دهه فجر روشن شده است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران یا بیان اینکه تا پایان سال ۹۷ روستاهای بالای ۲۰ خانوار گازرسانی می شود، گفت: اگر مجوزهای لازم صادر شود در لوله گذاری برای گاز رسانی مشکلی نداریم.

ابراهیم زاده به قطع گاز توسط شرکت ترکمنستان اشاره کرد و افزود: با همراهی ، همدلی و مدیریت جهادی خوشبختانه با وجود سرمای هفته گذشته گاز مشترگان خانگی قطع نشده است.

وی با بیان اینکه باهمراهی مردم روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی شده است،گفت: در این زمینه یک عزم ملی در کشور محقق شد.

این مسئول با بیان اینکه با تدبیر دولت خط لوله ۴۲ اینچی دامغان- کیاسر به طول ۱۷۰ کیلومتر درحال احداث است، گفت: با احداث این خط لوله ۱۰۵ روستای چهاردانگه و ۵۶ روستای دو دانگه از نعمت گاز برخوردار می شوند.

وی این خط لوله را هدیه دولت به مردم دانست و ادامه داد: این خط لوله در هفته دولت سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، اظهار کرد: این شرکت نه تنها خانه های مردم را گرم می کند بلکه بازار زندگی مردم هم گرم می شود،زیرا ۶۷۰ پیمانکار در این شرکت از شرق تا غرب مازندران در حال فعالیت در پروژه های گازرسانی هستندبه طوریکه در سال گذشته با گاز رسانی به ۸۵ هزار خانوار ۲۵۳ هزار میلیارد تومان پول در بین پیمانکاران توزیع شده است.

ابراهیم زاده ، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعرفه های گاز، گفت: با وجود مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعرفه ها، مالیات بر ارزش افزوده و آبونمان تعرفه های گاز برای قبوض گران نشده با وجود اینکه هزینه هر متر مکعب بیشتر از تعرفه ای است که در قبوض اعمال می شود.

وی، گفت: بدهی مردم و صنایع به جز نیروگاه ها و نهاد های دیگر ۱۵۱ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد این بدهی ها خانگی است.