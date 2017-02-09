به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان پیش از ظهر پنج شنبه در جمع کارآفرینان همدان اظهار داشت: کارآفرینان به عنوان عاملان تغییر با برخورداری از قابلیت ها و توانمندیها و ویژگیهای متعالی شخصیتی و با همت بالا و تلاش مستمر خود و نیز بهره مندی از خلاقیت و نوآوری در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشورها نقش ایفا می کنند.

وی گفت: کار آفرینان با خلق ارزش های جدید و تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا نیازهای جامعه را مرتفع و آسایش برای جامعه به ارمغان می آورند.

وی افزود: اهداف اصلی طرحی که توسط پارک علم و فناوری پیگیری می شود حمایت از ایده ها و طرح های دانش بنیان و فناورانه فارغ التحصیلان دانشگاهی است که با سرمایه‌گذاری کوچک و ارزش افزوده متوسط و بالا، تسهیل و کارآمدسازی فرآیند عرضه و تقاضای محصولات فناورانه همراه است.

توصیفیان تاکید کرد: ترویج فرهنگ کسب و کار دانش‌ بنیان و فرهنگ کارآفرینی در میان تحصیلکرده های دانشگاهی، ارتقای توانایی علمی و مهارتی افراد با توجه به نیازهای جامعه و ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، هدایت اقتصاد غیررسمی به سمت اقتصاد رسمی و افزایش درآمد افراد جامعه و بهبود معیشت آن‌ها و توسعه‌ ظرفیت های اشتغال زایی در اولویت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان درخصوص مشخصات این طرح عنوان کرد: سقف پرداخت این تسهیلات به طر ح های نیمه صنعتی که در پارک مستقر هستند حداکثر تا ۲۰۰ میلیون ریال و برای طرح ها و ایده های دانش بنیان و دارای فناوری بالا مستقر در مراکز رشد حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال و برای طرح های خوداشتغالی، خرد و تعاونیها حداکثر تا ۳۰۰ میلیون ریال است.

توصیفیان تاکیدکرد: یکی از بزرگترین چالشهای توسعه و ترویج کسب و کارهای مبتنی بر دانش فنی و نوآورانه، محدودیت منابع مالی است.

وی گفت: حمایت های مالی می تواند راه را برای شکل گیری مشاغل نو و فناورانه باز کند.