به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی رمضانیان پیش از ظهر پنج شنبه در شورای عالی بسیج فرهنگیان خراسان جنوبی اظهار داشت: تمام انقلابها از جمله انقلاب اسلامی برای اهدافی شکل گرفته که این اهداف در شعار آن مستتر است.
وی با بیان اینکه همه انقلابها در قالب شعارها اقدام میکنند، بیان کرد: گاهی اوقات اهداف اعلامی با اهداف پنهانی انقلاب تفاوت میکند و عدهای هدفشان از انقلاب رسیدن به حاکمیت است.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور ادامه داد: اگر امروز عدهای می گویند زمان انقلاب تمام شده و به دوران تثبیت رسیدهایم ناشی از نوع نگاهشان به انقلاب است.
رمضانیان با بیان اینکه اگر هدف از انقلاب تنها جابجایی حکومت باشد اینها به هدفشان رسیدهاند، عنوان داشت: اما اگر انقلاب به گونهای باشد که به تغییر حاکمیت صرف محدود نشود استمرار آن مورد نیاز است.
وی با تأکید بر اینکه هدف انقلاب تنها تغییر حکومت نبود و نباید باشد، بیان داشت: هدف از انقلاب حاکمیت دین در جامعه، بازگرداندن دین به زندگی و قرار دادن قرآن به عنوان منشور زندگی در جامعه است که تا رسیدن به آن فاصله زیادی داریم.
وی با اشاره به اینکه هر آنچه تاکنون در انقلاب به آن دست پیدا کردهایم ثمره دین و مسلمانی مدیران و مسئولان بوده است، افزود: فاصلهها و مشکلات و ناکامیهای انقلاب نیز نتیجه دوری از دین و عمل کردن به الگوهای غیر و کپی برداری و وابستگی به غیر دین بوده است.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با بیان اینکه این دوره از انقلاب اقتضاعات و خصوصیاتی دارد که باید به درستی شناخته و به آن عمل شود، بیان کرد: تنها سخنرانی و از مشکلات و کمبودها گفتن مشکلی را رفع نمیکند بلکه باید وارد میدان عمل شد.
رمضانیان ادامه داد: از این رو بسیج میخواهد به واسطه دور هم جمع کردن تشکلها و جمعهای اندیشه ورز پیرامون راه حلها و چگونگی هدایت و اجرا برنامهها تصمیم گیری کند.
وی، تربیت نسل آینده و توجه به دغدغهها و مسائل جامعه را از جمله رسالتهای بسیج فرهنگیان کشور دانست و گفت: جامعه فرهنگی کشور باید مسائل و مشکلات را به خوبی تشخیص و برای حل آن راه حل ارائه کنند.
رمضانیان ادامه داد: باید نیروهای انقلاب گرایشات سیاسی را کنار گذاشته و به دور از همه مسائل دور هم جمع شوند و برای مسائل پیرامون راه حل پیدا کنند.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور همچنین به خصوصیات اهل حق اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین خصوصیات اهل حق شناخت و درک موقعیت و قدرت تشخیص درست است.
رمضانیان اضافه کرد: خیلیها با سابقه درخشان در برهههایی جا ماندند و نتوانستند درست را از نادرست تشخیص دهند.
وی با تأکید بر اینکه اهل حق باید پای حق ایستادگی کند، عنوان داشت: نباید چیزی غیر از حق و دین مدنظر بوده و یا گرایشات فردی، حزبی و سیاسی سبب شود که راه دیگری برویم.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با بیان اینکه مشکلات موجود در کشور به دلیل دور شدن از دین است، بیان داشت: ریل گذاری اقتصاد کشور ما را به سمت عدالت نمیبرد و شروع و پایان این ریل مردم نیستند بلکه عدهای سرمایه دار از آن نفع میبرند.
رمضانیان با انتقاد از اینکه در حوزه فرهنگی نیز شروع و پایان ریل گذاری دینی نیست، بیان کرد: تا زمانیکه براساس فرهنگ هالیوودی و غربی حرکت کنیم وضعیت بهتر از وضع موجود نمیشود.
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