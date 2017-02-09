شاخص مشارکت اقتصادی ۳۷.۵ درصدی فارس نشان از موفقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان فارس، گفت: در سال های ۹۳ و ۹۴، میزان کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده در فارس، چهار میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بود و با توجه به میزان سرمایه گذاری جذب شده امروز شاهد رشد ۶ برابری در مقایسه با ۲ سال قابل هستیم.

وی تاکید کرد: جای کار فراوان همچنان در استان فارس وجود دارد و تمامی مدیران برای رشد شاخص های مختلف فارس در تلاش هستند.

استاندار فارس ادامه داد: شاخص مشارکت اقتصادی در کشور ۳۸ درصد و در این استان فارس ۳۷.۵ درصد است که نشان از همدلی و روند حرکتی مناسب تمامی مدیرانت دولتی، خصوصی و بانکهای فارس است.

افشانی یادآور شد: با راه اندازی کارگروه رفع موانع تولید بسیاری از مشکلات سرمایه گذاران و تولید کنندگان استان از بین رفته است که در این راستا تاکنون مشکل نقدینگی ۳۷۸ طرح با پرداخت ۵۱۸ میلیارد تومان تسهیلات رفع شده است.