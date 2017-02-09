سیمرغ در کرمان یخ زد/ صندلی های خالی مقابل فیلم های جشنواره

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: یک، دو، سه فیلم آغاز می شود، «ماجان»؛ این عنوان فیلمی از آثار راه یافته به بخش پایانی جشنواره فجر است، سینما در سکوت مطلق است صندلی های سرخ سینما در پس نور ناشی از پرده سینما جلوی چشمانم پیدا و پنهان می شوند، ماجرای پسری معلول به نام احسان را می بینم که مادرش برای نگهداشتن در جمع خانواده از جان خود مایه می گذارد می جنگد، هزینه می دهد و تا پای جانش پیش می رود و هاشم که پدر احسان است، پسرش را نمی خواهد و آن را «موجود» خطاب می کند، موجودی که نتیجه گناهی است که در گذشته انجام داده است و حالا هر روز عذابش می دهد؛ خانه را ترک می کند، آدم اجیر می کند که احسان را گم و گور کند و در اخر سعی می کند پسرش را در دریا خفه کند.

پس از پایان فیلم ماجان، بیشتر از اینکه به خود فیلم فکر کنم و انعکاس دنیای اطرافم را در این فیلم ببیینم ناخودآگاه حال صنعت سینمای شهر کرمان را با سرنوشت احسان گره می زنم.

موجود هنر شهر کرمان، همین سینماهای پیش روی ماست و ماجان این سینماها باید تک تک مردم شهر باشند، مردمی که حالا برای شهرشان بیشتر نقش مقابل، یعنی هاشم را بازی می کنند و دیگر به سینماها سر نمی زنند

موجود هنر شهر کرمان، همین سینماهای پیش روی ماست و ماجان این سینماها باید تک تک مردم شهر باشند، مردمی که حالا برای شهرشان بیشتر نقش مقابل، یعنی هاشم را بازی می کنند و دیگر به سینماها سر نمی زنند.

تاسف بار این بود که در جریان برگزاری بزرگترین رویداد سینمایی کشور در استان کرمان در روشن و خاموش فیلم تمام صندلی های سرخ رنگ روبرویم خالی از جمعیت بودند.

قبل از ماجان فیلم «شماره ۱۷ سهیلا» را دیده بودم، به یاد دارم مجموع افرادی که در اکران این فیلم در کرمان شرکت کردند به ۲۰ نفر هم نمی رسیدند.

هیچ خبری از چهره های مطرح سینمای کرمان نیز در این اکران ها ندیدم، شاید فقط برای افتتاح جشنواره سری به سینما زده باشند و بعد از آن ترجیح دادند شب های سرد این روزهای کرمان را در کنار مردم عادی در خانه هاشان در کنار گرمای سینماهای خانگی بگذرانند.

هر چند در کرمان سینما نور و درخشان سالهاست در پی فرسوده شدندشان دیگر درخششی در آسمان کویر کرمان ندارند و به مخروبه هایی تبدیل شده اند که قدم زدن زیر سقفشان هم وهم فرو ریختن سازه را در ذهن تداعی می کند اما سینما مهتاب، آسیا و شهر تماشای کرمان بعد از نوسازی که چند سال قبل در آن ها روی داد حالا زیر ساختهای دیدن یک فیلم خوب را فراهم می کنند و همین زیر ساختها نیز باعث می شود جشنواره های سینمایی کشور در کرمان برگزار شود.

خطر سینماهای کرمان از دست رفتن فرهنگ سینما رفتن است

اما خطر سینمای کرمان این سینماهای مخروبه نیستند، بلکه عاملی است که مردم را از سینما ها دور کرده است، مردم کرمان متاسفانه فرهنگ سینما دادن را از دست داده اند و باید یک بار دیگر آن ها را با سینماهای شهر آشتی داد.

هر چند سینماهای خانگی گزینه ای راحت تر برای فیلم دیدن است اما باید یک بار دیگر فضای گرم و صمیمی سینما را برای مردم یادآوری کرد. ضمن اینکه آمار نشان می دهد ویدئو کلوپ های کرمان نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند، به این معنی که مردم با فیلم دیده فاصله معنا دار گرفته اند.

دیدن عکس العمل های مردمی در صحنه های مختلف فیلم، هیاهوی سینما، لذت یک کار فرهنگی جمعی حداقل چیزهایی است که می توان با دیدن یک فیلم تجربه کرد.

از سوی دیگر بسیاری از مردم از یاد برده اند که می توانند در طول هفته دو ساعت را آرام و بدون دغدغه روی صندلی های سینماهای کرمان بنشینند و به ذهن خود آرامش دهند.

محمد یکی از معدود افرادی است که ماجان را دید. وی به خبرنگار مهر می گوید: اینکه مردم کرمان برای ارکان این فیلم ها به سینما نیامدند تاسف بار است در واقع سینما یکی از شاخص های فرهنگی جامعه است.

وی افزود: سینما در واقع مرور تجربه های اجتماعی بدون پرداختن هزینه های سنگین در روند واقعی زندگی است، آخرین تغییرات فرهنگی، اجتماعی و تعاملات فرهنگی و اجتماعی را می توان در سینما دید و در زندگی به کار برد.

من دغدغه سینما نور و درخشان و چرا متروک شدند را ندارم بلکه دغدغه من متروکه شدن سینما مهتاب، آسیا و شهر تماشا است سینماهایی که در بسیاری از شهرهای دیگر آرزوی مردم هستند اما ما با بی توجهی در حال از دست دادن این پتانسیل های فرهنگی هستیم

وی گفت: من دغدغه سینما نور و درخشان و چرا متروک شدند را ندارم بلکه دغدغه من متروکه شدن سینما مهتاب، آسیا و شهر تماشا است سینماهایی که در بسیاری از شهرهای دیگر آرزوی مردم هستند اما ما با بی توجهی در حال از دست دادن این پتانسیل های فرهنگی هستیم.

زهرا دختر جوانی است که برای دیدن فیلم به سینما آمده است، وی نیز با اشاره به جمعیت بسیار اندکی که از جشنواره فجر در کرمان استقبال کردند می گوید: نکته بسیار جالب برای من این است که حتی اهالی سینمای کرمان نیز از این رویداد استقبال نکردند اگر همان ها هم می آمدند نتیجه اش این نمی شد که در زمان پخش هر فیلم فقط ۲۰ نفر در سینما باشند این مایه تاسف است که از شهری با جمعیت یک میلیون نفر در هر سانس زیر ۵۰ نفر را می توان در سینما دید.

سیاووش دیگر هنر دوست کرمانی است که می گوید: من این ۱۶ فیلم را دیدم اکثر فیلم ها تلخ هستند در واقع حقایق اطرافمان را بیان می کنند مثلا همین فیلم ماجان ماجرای عدم پذیرش معلولیت در خانواده و البته دلسوزی های آزار دهنده اطرافیان است، به نظر می آید تلخ است اما اگر سری به مجتمع توانبخشی بهزیستی بزنید از این بدتر را می بینید.

وی به «شماره ۱۷ سهیلا» اشاره می کند و می گوید: افزایش سن ازدواج واقعیت است که همراه با پدیده طلاق، گره سنگینی را به جان جامعه انداخته است، این ها حقیقتی است که مردم باید درک کنند زیرا این یکی از کارکردهای سینما است.

وی ادامه داد: مردم باید بدون اینکه در زندگی شخصی، این ها را تجربه کنند برای رفع شان چاره اندیشی کنند تا کمترین مشکل را داشته باشیم و دنیای اطراف را بشناسیم. اینها تلخ نیست بلکه نتیجه بی اعتنایی ما به واقعیتهای جامعه است، در واقع مردم می خواهند از کنار این حقایق بگذرند و نبینند.

برنامه های همزمان صحنه ای استقبال از فجر را کاهش داد

رئیس روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته در استان کرمان دو جشنواره سینما حقیقت و جشنواره فجر در کرمان طی ماه های اخیر اجرا شده است و سعی شد فضای سینما کرمان پویا شود.

سعید کوشش در خصوص استقبال ضعیف از جشنواره گفت: ۱۶ فیلم برای نخستین بار در کرمان اکران شد و انتظار می رفت مورد استقبال مردم فرهنگ دوست کرمان قرار گیرد.

وی برگزاری همزمان برنامه های صحنه ای از جمله تئاتر، کنسرت های متعدد و جنگ های شادی را دلیل اصلی استقبال کم مردم از جشنواره فجر دانست.

کوشش افزود: نقدهای منفی که فیلم ها در تهران هم می گیرند هم خیلی اثر دارد.

وی گفت: با این حال انتظار می رفت خود اهالی سینما آخرین دستاوردهای سینمای کشور را از نزدیک ببینند.

لیست فیلم های فجر در کرمان

محمد علی جوشایی، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، در خصوص سی و پنمجمین جشنواره فیلم فجر گفت: بخش منتخب فیلم های جشنواره فجر امسال از ١٦ بهمن تا ٢٣ بهمن ماه ادامه دارد.

وی افزود: در این بخش ١٦ فیلم منتخب جشنواره در دو سینمای شهر تماشا و مهتاب به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: فیلم‌هایی که در این دوره اکران می‌شود شامل، رگ خواب، پشت دیوار سکوت، اشنوگل، کارگر ساده نیازمندیم، شماره ١٧ سهیلا، ایستگاه اتمسفر، آباجان، رهایی از بهشت است.

معاون هنری اداره کل ارشاد استان کرمان افزود: همچنین در گروه دیگر نمایش فیلم ؛ فیلم های ، زیر سقف دودی، ماجان، دریاچه ماهی، خفگی، ایتالیا ایتالیا، سد معبر، ٢١ روز بعد و مادری در کرمان ،اکران می شوند.

امسال ١٦ فیلم در دو سینمای شهر تماشا و مهتاب کرمان از سری فیلم های جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد.

باید به مسئولان برگزاری جشنواره در سطح استان و ملی یادآور شویم که یکی از دلایل استقبال کم رنگ مردم از فیلم های جشنواره باز خوردهای منفی است که از نقدها از تهران به استان ها می رسد، از سوی دیگر اکران فیلم های ضعیف و عدم حضور چهره های سینمایی و پهن نشدن فرش قرمز در استان ها نیز موجب شده کمتر کسی ترغیب شود هزینه خرید بلیط این فیلم ها را بپردازند.

داستان جشنواره فیلم فجر در کرمان با فیلم های سینمایی «سد معبر» و «کارگر ساده نیازمندیم» در کرمان شروع شد و به زودی تمام می شود اما خاطره صندلی های خالی و البته تصمیم گیری برای برگزاری جشنواره های دیگر در ذهن ها می ماند و آن زمان است که حسرت فرصت از دست رفته را خواهیم خورد.