هشدار مقامات دفاعی و امنیتی آمریکا به کاخ سفید درباره«سپاه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، مقامات ارشد دفاعی و اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید درباره طرح گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست سازمان های تروریستی خارجی به کاخ سفید هشدار داده و اعلام ردند چنین کاری می تواند امنیت نیروههای آمریکایی در عراق و روند کلی مقابله با داعش در منطقه را به خطر بیاندازد.

به گفته مقامات دولت امریکا طرحی در جریان است که طی آن دولت آمریکا در حال بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران و گروه اخوان المسلمین مصر در لیست گروه های تروریستی است. در صورتیکه این طرح اجرایی شود، به وزارت خارجه آمریکا دستور داده خواهد شد تا اقدامات لازم برای تروریستی اعلام کردن سپاه به عنوان سازمان تروریستی را انجام دهد.

یک مقام کاخ سفید اعلام داشته است این طرح همچنان از سوی دولت جدید آمریکا برای فشار بر ایران در دست بررسی است.

با وجود این مقامات دفاعی و اطلاعاتی آمریکا از این تصمیم کاخ سفید ابراز نگرانی کردند و یکی از مقامات آمریکایی در این خصوص گفت: ما باید بسیار هوشیار باشیم. قرار است اقداماتی در خصوص رفتار ایران انجام دهیم. ما باید تعیین کنیم که چه اقدام درستی را در پیش بگیریم. ما اقدامات زیادی را بررسی می‌کنیم اما آنچه واقعاً تصمیم به انجام آن می‌گیریم، متفاوت است.

واشنگتن پست گزارش کرد، در صورتیکه سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی قرار گیرد، این اولین بار خواهد بود که قانون سازمانهای تروریستی خارجی در خصوص یک نهاد رسمی دولتی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از مقامات آمریکایی تأکید کرده است که قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی همچون آن است که یک قدرت خارجی، ارتش یک کشور دیگر را یک سازمان تروریستی اعلام کند.

طبق این گزارش، اقدام مشابهی هم‌اکنون در کنگره آمریکا در دست بررسی است تا سپاه پاسداران را بعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند که این لایحه ماه گذشته توسط «تد کروز» سناتور ایالت تگزاس معرفی شد.

واشنگتن‌پست ادامه داد، گرچه هیچ دوستی و علاقه‌ای بین وزارت دفاع آمریکا و سپاه پاسداران وجود ندارد، مقامات دفاعی آمریکا نگران هستند که قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی به طور غیرمستقیم بر ارتباطهای غیرمستقیم ارتش آمریکا با نیروهای شیعه تحت سازماندهی سپاه قدس در عراق تأثیر بگذارد.

یکی از مقامات اسبق امنیت ملی آمریکا نیز اعلام کرد، با اینکه دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور سابق آمریکا تصمیم داشت چنین اقدام مشابهی را اتخاذ کند اما در نهایت به این نتیجه رسید که این اقدام مفید نیست.