محمود معتقدي : نمي توان براي " شاعر امروز " نسخه اي پيچيد





اين شاعرمعاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : عرفان ريشه در فضاي فرهنگي ايران و آئيني ما دارد و طبيعي است كه شاعر امروز نه فرصت تفكر در اين راه را دارد و نه با آن متن هاي ديروزي مرتبط است .



محمود معتقدي ياد آور شد : اگر عرفان در دوره ما هم وجود داشته باشد ، كمرنگ است ، زيرا شاعر امروز درپي عرفان نيست و درپي نگرش ها و فرم ها و تكنيك هاي خاص بياني امروز مي باشد ، ممكن است كه به صورت كمرنگ دربعضي از اشعار امروزي نگرش هاي عرفاني را ببينيم ، ولي در مجموع به اين معني نيست كه نگرش شاعر امروز به عرفان به سبك و سياق گذشته است .

وي تصريح كرد : از جمله شاعران امروزي كه به عرفان توجه داشته اند مي توان به " سهراب سپهري " اشاره كرد ، سهراب به خاطر نگرش و فرصت ها و انتخاب هايي كه داشت و همچنين آشنايي با هنر نقاشي ، طبيعي است كه سير و سلوكي در فضاهاي عرفاني شرق به خصوص چين و ژاپن داشته باشد ، او سعي كرد كه اين مسائل را به نوعي در اشعارش بازتاب دهد و به حد زيادي اين نگرش و جستجو در شعر سهراب ديده مي شود.

اين شاعر ادامه داد : ديگران آنچنان كه بايد و شايد ، اين طور نبودند ، چون نمي توان براي شاعر امروز دستور العمل و نسخه اي پيچيد كه چگونه به فضاي عرفان و فرهنگ اسلامي نزديك شود و اين به خود شاعر و نويسنده و اهل تفكر در اين روزگارباز مي گردد.

وي خاطرنشان كرد : وقتي نيازي كمرنگ باشد ، طبيعي است كه شاعر و نويسنده و اهل هنركمتربه سراغ آن مي روند ، ضمن اينكه درخيلي از آثاررنگ ها و صداهاي فرهنگ ايراني و اسلامي كما بيش وجود دارد ، ولي اينكه اين فضا آنچنان كه بايد پررنگ نيست به نياز خود شاعران و نويسندگان ما و متن هايي كه وجود دارد باز مي گردد .



محمود معتقدي اضافه كرد : عرفان اسلامي جايگاه خاص خود را دارد كه با نگرشي آييني - فلسفي همراه است و طبيعي است كه شاعران بزرگ به نوعي نگرش فلسفي خود را با تركيبي از عرفان اسلامي هماهنگ كنند . انسان به دنبال خوديابي خويش بوده ، ولي امروزه با توجه به فضاي مدرن و پسا مدرن ، جستجوي چنداني در فضاي شرق و تمدن شرقي كه ملغمه اي از آيين عرفاني و اسلامي است ، ندارد .