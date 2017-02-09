لغو بازی دبیری و طرح وتوسعه الوند/قزوینی ها از میانه راه بازگشتند

فرزین دبیری در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس برنامه قرار بود امروز تیم دبیری تبریز در سالن علوم پزشکی میزبان تیم طرح و توسعه الوند قزوین باشد اما به دلیل عدم حضور تیم میهمان در تبریز این بازی برگزار نخواهد شد.

وی ادامه داد: تیم دبیری با تدارک دیدن شرایط میزبانی آماده برگزاری این مسابقه است و ما بر اساس برنامه مسابقات راس ساعت 16 در سالن محل برگزاری مسابقه حضور خواهیم داشت.

دبیری در پاسخ به این سئوال که دلیل عدم حضور تیم طرح و توسعه الوند در تبریز چه بوده است، گفت: بنا بر شنیده های ما، تیم طرح و توسعه در اعتراض به رای صادره در خصوص بازی دانشگاه آزاد و یاسین پیشرو قم که طی آن کمیته انضباطی رای به پیروزی تیم دانشگاه آزاد داده است، از میانه مسیر قزوین به تبریز بازگشته و حاضر به انجام مسابقه با دبیری نشده است.

وی در خصوص اینکه نتیجه بازی امروز دبیری و طرح و توسعه قزوین چه خواهد شد، عنوان کرد: قطعا کمیته انضباطی در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.