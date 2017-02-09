منصور هاشمی نسب رئیس هیات جانبازان و معلولین استان کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیات ورزش‌ های جانبازان و معلولین استان کردستان ظهر روز پنج شنبه ۲۱ بهمن به ریاست مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در سالن اجلاس مجل اداره کل ورزش و جوانان کردستان برگزار شد.



در این مجمع که قرار بود به ریاست رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین برگزار شود، سید صباح قریشی و سید منصور هاشمی نسب و سید محمد زاهد هاشمی نسب خود را کاندید کرده بودند اما زاهد هاشمی نسب در مجمع حاضر نشد و ادامه انتخابات با دو کاندیدا ادامه یافت.

سید منصور هاشمی نسب در این جلسه به بیان نقاط ضعف و قوت این هیات پرداخت و گفت: در ابتدای راه بنده به فکر کاهش نقاط ضعف، حفظ و افزایش نقاط قوت هیات است تا این هات به دوران اوج خود بازگردد.



در مجمع انتخابات رئیس هیات ورزش‌ های جانبازان و معلولین استان کردستان ۱۴ عضو حضور داشتند و در پایان منصور هاشمی نسب توانست با کسب ۸ رای ماخوذ به مدت چهار سال سکان دار هیات ورزش‌ های جانبازان و معلولین استان کردستان شود.

گفتنی است، هیات ورزش های جانبازان و معلولین کردستان از تیر ماه سال جاری به صورت سرپرستی اداره می شد و فرهنگ مکتبداری در این مدت انجام امورات هیأت استان را برعهده داشت.