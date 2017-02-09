  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

نمایشگاه «مدرسه انقلاب» در دبیرستان صدرای بیرجند برگزار شد

نمایشگاه «مدرسه انقلاب» در دبیرستان صدرای بیرجند برگزار شد

بیرجند-نمایشگاه «مدرسه انقلاب» در دبیرستان دخترانه صدرای بیرجند به مناسبت ایام الله دهه فجر برپا شد.

مدیر مدرسه دخترانه صدرا در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه در راستای آشنایی نسل جوان و دانش آموزان با دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار شده است.

آذر سروری ادامه داد: نمایشگاه «مدرسه انقلاب» شامل ۱۶ غرفه بوده و به مباحثی پیرامون قبل از اسلام تا دوره پهلوی می پردازد.

وی با بیان اینکه در هر غرفه یک راوی پاسخگوی سوالات بازدیدکنندگان است، افزود: هر غرفه جریانی از انقلاب، زندگی امام خمینی (ره)، تحولات حجاب و جنگ نرم را بیان می کند.

سروری با اشاره به تاکیدات رهبری پیرامون مقابله با جنگ نرم دشمن اظهار کرد:هر دانش آموز به عنوان یک سرباز برای مقابله با این جنگ است.

وی ادامه داد: نمایشگاه «مدرسه انقلاب» از ۱۲ بهمن ماه افتتاح شده و تاپان ۲۴ بهمن ماه نیز دایر خواهد بود.

کد مطلب 3902152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها