به گزارش خبرنگار مهر، محمود الله مرادی امروز پنج شنبه در همایش تخصصی طلایه داران، یاوران و یادآوران امربه معروف ونهی از منکر که در سالن اجتماعاتی شهدای روحانی مرکزبزرگ اسلامی غرب کشور درسنندج برگزارشد، گفت: این همایش به منظور آگاه کردن هرچه بیشتر افرادی که با ستاد امربه معروف همکاری دارند، برگزارشده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه های ستاد بیشتر در قالب هسته ها و گروه های امربه معروف در سطح ادارات، دانشگاه ها، مدارس، محلات و مساجد اجرا می شود، عنوان کرد: یکی از مهمترین رسالت های ما ممانعت از ایجاد زمینه وقوع منکرات در جامعه است.

وی بیان کرد: یاوران و یادآوران امربه معروف و نهی از منکر چشمان بینای نظام در شناسایی توطئه های دشمنان هستند.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر کردستان از ضابطین و تمامی فعالان عرصه امربه معروف ونهی از منکر خواست همواره قدردان نعمت انقلاب اسلامی باشند و در راستای ترویج فریضتین تمام تلاش خود را به کار گیرند.

الله مرادی با اشاره به اینکه امربه معروف تنها در رعایت حجاب خلاصه نمی شود، اظهارداشت: حفظ نظام، تلاش برای رونق اقتصادی، افزایش فرزند آوری، مبارزه با فحشا و فسا از بزرگترین معروفات در جامعه ما است.

وی ادامه داد: رشوه خواری، پارتی بازی و بی توجهی به انجام صحیح وظایف محوله هم از بزرگترین منکرات در جامعه اسلامی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که فضای خفقان به دلیل حاکمیت حاکمان نالایق و وابستگی شدید به کشورهای خارجی، ایران را فراگرفته بود.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر کردستان اضافه کرد: اداره تمامی شئونات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان در دست امریکا و انگلیس بود.

الله مرادی افزود: حاکمان وقت به دلیل حفظ منافعی که از غارت بیت المال بدست آورده بودند و همچنین به دلیل خودباختگی که در شخصیت آنها شکل گرفته بود هیچ گاه تصور استقلال کشورمان را نمی کردند.

وی بیان کرد: در آن دوره کشورهای خارجی از جمله انگلیس و امریکا مدعی بودند که دروازه های تمدن را به روی ایرانیان گشودند و این درحالی بود که دروازه های حقارت، وابستگی، بردگی و فساد وفحشارا به روی ملت ایران باز کرده بودند.

وی ادامه داد: دراین فضای ظلمت و تاریکی نوری به عظمت تاریخ درخشید و وعده الهی تحقق پیدا کرد و مستعضفین وارثان زمین شدند و این مهم با تداوم انقلاب همچنان استمرار خواهد داشت.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر کردستان گفت: ما در انقلاب اسلامی مدعی نیستیم که مشکلی وجود ندارد بلکه در حوزه های مختلف با مشکلات متعددی مواجه هستیم ولی در مقابل در طول ۳۸ سال اخیر هم اقدامات ارزشمندی در راستای رفاه حال مردم انجام شده است.

الله مرادی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) استراتژی انقلاب را بعد از ورود به کشور، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تعیین کردند، عنوان کرد: استقلال همین اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب سال ها است که بر اجرای آن تاکید دارند.

وی ادامه داد: دشمنان ما از خلاء هایی که در جامعه ما به علت عدم وجود پشتکار برای سازندگی کشور وجود دارد استفاده می کند تا بتواند به هدف سلطه گری واستعمارگری خود دست پیدا کند.

وی بیان کرد: متاسفانه بازی های سیاسی جناح ها و احزاب سیاسی کشورمان گاها موجب وارد آمدن ضربه به نظام و در نتیجه ظلم به آن می شود که علت آن این است که عده ای منافع حزبی را برارزش های نظام و انقلاب ترجیح می دهند.