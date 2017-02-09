۲۲ بهمن از روزهای مهم و حساس در انقلاب اسلامی است

فریدون احمدی در حاشیه بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در استان زنجان با اشاره به راهپیمایی باشکوه مردم در ۲۲ بهمن ماه، افزود: این روز تجدید میثاق با انقلاب و نظام و آرمانهای انقلاب و امام شهیدان است.

وی مردم را صاحبان اصلی نظام عنوان کرد و ادامه داد:مردم همچنان پشتوانه انقلاب هستند و در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن ثابت می کنند که خسته نشده اند و انقلاب با بالندگی به مسیر خود ادامه می دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: صاحب اصلی نظام و انقلاب مردم است و نظام مال مردم است تا زمانی که مردم پشت رهبری هستند نظام هیچ آسیبی نخواهد دید.

احمدی با بیان اینکه با بیان اینکه ۲۲ بهمن یکی از روزهای مهم و حساس در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است، تاکید کرد: تا زمانیکه مردم پشتوانه نظام هستند این انقلاب و نظام آسیب نمی بیند.

وی به حضور گسترده مردم زنجان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اشاره کردو گفت: حضور پرشور در این راهپیمایی تجدید میثاق با نظام و انقلاب است و مردم همه ساله در روز جهانی قدس و ۲۲ بهمن ماه با حضور خود اقتدار کشور را به جهانیان نشان می دهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم با حضور گسترده خود را راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می دهند که همچنان پشتیبان نظام هستند و به نظام و آرمان های نظام وفادارند، گفت: ملت ایران در هر برهه ای از مقاطع حساس سیاسی و اجتماعی وظایف خود را به خوبی انجام داده اند.

احمدی تصریح کرد: با حضور خود را این روز نمایش قدرتی را به دشمنان نشان می دهیم و استکبار بداند که پایداری نظام برای مردم دغدغه است و ما هم مثل مردم در سیل خروشان در نمایش قدرت حضور خواهیم داشت.