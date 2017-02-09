خراسان رضوی سرد می شود/ بارش برف و باران در مشهد

یحیی قائنی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، کمینه دمای شب گذشته مشهد را ۶درجه زیر صفر اعلام و اظهار کرد: کمینه دمای این شهر برای امشب و جمعه شب به ترتیب یک درجه زیر صفر و صفر پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه بیشینه دمای امروز مشهد ۱۱درجه سلسیوس پیش بینی شده که فردا شش درجه کاهش می یابد، ادامه داد: بیشینه دمای مشهد برای روزهای جمعه و شنبه آینده به ترتیب پنج و شش درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

رئیس مرکز پیش‌ بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته کوهسرخ با دمای شش درجه زیر صفر سردترین و سرخس با دمای ۱۹ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.

وی عنوان کرد: در این مدت بیشترین وزش باد در شهرستان فریمان با سرعت ۳۶ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

قائنی پور با اشاره به تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی تصریح کرد: بارش های باران و برف از عصر امروز (پنجشنبه) مناطق مختلف خراسان رضوی به ویژه نیمه شمالی و شهرهای سردسیر این استان را فرا می گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: از اواخر وقت امروز خراسان رضوی تحت تاثیر سامانه بارشی قرار خواهد گرفت و این بارش ها تا روز شنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی از کاهش بیش از پنج درجه ای دما در خراسان رضوی در روز جمعه خبر داد و گفت: برای امروز و فردا جو به نسبت پایدار همراه با افزایش آلاینده های جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی استان پیش بینی شده است.



