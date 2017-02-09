هند یک شهر مخفی هسته ای احداث کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «نفیس ذکریا» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: هند در حال افزایش ذخایر اتمی خود است و یک شهر مخفی هسته ای احداث کرده است.

وی در ادامه افزود: هند در حال آزمایش موشک های قاره پیما است و این خود می تواند تهدیدی برای منطقه باشد.

این در حالی است که «تسنیم اسلم» نماینده پاکستان در سازمان ملل در امور همکار های اقتصادی نیز مدعی شده بود که هند در حال افزایش ذخایز اتمی خود و همچنین ساخت زیر دریایی های هسته ای است.

وی در ادامه تاکید کرده بود: با چنین وضعیتی پاکستان چاره ای جزء آمادگی و دفاع از خود را ندارد، از سویی پاکستان به سیاست افزایش ندادن تسلیحات هسته ای خود پایبند است.

بر اساس گزارش ها دولت هند بودجه دفاعی سال آینده این کشور را به میزان ۱۰ درصد افزایش داده است.