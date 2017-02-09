پیش بینی بارش برف و لغزندگی سطح راه ها و احتمال کولاک در قزوین

سرهنگ نصر الله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، از قاطعیت و جدیت تیم های پلیسی مستقر در گردنه های برفگیر استان خبر داد و اظهار داشت: از تردد رانندگان فاقد زنجیر چرخ جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود بارش برف در کلیه محورهای مواصلاتی استان قزوین باعث لغزندگی سطح معابر شود متذکر شد: رانندگان محترم با رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب در راههای استان بالاخص آزاد راه «قزوین- کرج» و آزاد راه «قزوین-زنجان» تردد کنند چرا که با توجه به سرعت بالای خودروها امکان وقوع تصادفات زنجیره ای با شدت بالا در زمان لغزندگی سطح معابر در آزاد راه ها و بزرگراه ها تا چندین برابر افزایش می یابد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قزوین با بیان اینکه پیش بینی می شود بارش برف و کولاک گردنه های برفگیر باعث کندی عبور و مرور شود، افزود : تردد از گردنه های برفگیر استان فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر خواهد بود؛ همچنین طبق پیش بینی سازمان هواشناسی کاهش شدید دما در استان محسوس بوده و رانندگان محترم می بایست ضمن همراه داشتن توشه و آذوقه لازم وسیله نقلیه خود را از حیث سیستم گرمایشی و سوخت رسانی کنترل و تجهیز کنند.

سرهنگ بیگلری در ادامه از حضور به موقع عوامل امدادی سایر سازمان ها در گردنه های استان خبر داد و گفت: خوشبختانه با همدلی و انسجام و صمیمیت ماموران سازمان ها و دستگاه های امدادی دخیل در امر ترافیک استان هم اکنون امنیت ترافیکی در جاده های استان حاکم است ولیکن با توجه به لغزندگی سطح معابر و مه آلود بودن راهها لزوم رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان محترم بیش از پیش احساس می شود.