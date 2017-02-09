۹۵ درصد مدارس سرخه به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده صبح پنج شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش سرخه به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن بیان اینکه استاندارسازی مدارس به خصوص در حوزه وسایل و تجهیزات گرمایشی در زمره اولویت های این شورا است، ابراز داشت: در راستای تجهیز مدارس گام های خوبی در سه سال اخیر برداشته شده که این امر می تواند امکان میزبانی شایسته مردم سرخه از زائران نوروزی امام رضا(ع) را نیز فراهم کند.

وی افزود: در راستای نوسازی و ایمن سازی مدارس و همچنین استاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی سیستم گرمایشی استاندارد در هفت مدرسه و ۲۳کلاس درس با اعتبار ۳۰۰میلیون تومان افتتاح شد.

فرماندار سرخه گفت: مدارس و مکان های آموزشی باید به دور از هرگونه تنش و مشکلات در راستای ایجاد فضایی امن و پر از آرامش برای آموزش و پرورش دانش آموزان گام بردارند.

مویدی زاده ضمن بیان اینکه با سیاست های دولت افزایش ضریب ایمنی و ایجاد فضایی پر نشاط و امن در دستور کار قرار گرفت، افزود: سرانه آموزشی سرخه در تراز مطلوبی قرار دارد که درصد با سوادی ۹۹ درصدی مردم شهرستان نمونه ای از موفقیت های آموزشی در این شهرستان است.

فرماندار سرخه در پایان گفت: راه اندازی سیستم های گرمایشی استاندارد در مدارس علاوه بر ایجاد فضایی امن و آرام روحیه ای آرام و پرنشاط برای مسئولان و معلمان مدارس در راستای تلاش بیشتر برای آموزش و پرورش نسل آینده ساز کشور فراهم می کند.