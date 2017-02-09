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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷

افتتاح ۴ پروژه با حضور معاون وزیر نفت؛

نیروگاه فرودگاه عسلویه افتتاح شد/ بهره‌برداری از آشیانه بالگردها

نیروگاه فرودگاه عسلویه افتتاح شد/ بهره‌برداری از آشیانه بالگردها

بوشهر - در آئینی با حضور معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، چهار پروژه در منطقه ویژه پارس افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه فرودگاه بین المللی خلیج فارس، هلی‌پورت و آشیانه هلی‌کوپتری فرودگاه، سامانه اطلاعات مکانی منطقه ویژه پارس و میدان خلیج فارس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حضور حبیب‌الله بی‌طرف معاون وزیر نفت افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه اطلاعات مکانی امروز افتتاح شد که از اهمیت بسیار زیادی در منطقه برخوردار است و امکان ذخیره‌سازی، بازیابی، بهنگام‌سازی، پردازش، تحلیل، مدل‌سازی، ارائه و نمایش اطلاعات مکان مرجع منطقه ویژه پارس را فراهم می‌کند.

مهدی یوسفی با اشاره به افتتاح نیروگاه فرودگاه بین المللی خلیج فارس اضافه کرد: این نیروگاه در زمینی به مساحت حدود یک‌هزار و ۷۰۰ متر مربع و زیربنای ۹۰۰ متر مربع در شمال شرقی فرودگاه اجرا شده است.

وی با اشاره به افتتاح هلی‌پورت و آشیانه هلی‌کوپتری فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بیان کرد: احداث پورت هلی‌کوپتری به منظور ایجاد پایگاه هلی‌کوپتری در منطقه ویژه پارس اجرا شده که در راستای افزایش خدمات‌رسانی به صنعت نفت انجام می‌گیرد.

وی بیان کرد: ایجاد این زیرساخت باعث ساماندهی ایاب و ذهاب کارکنان به مناطق عملیاتی و ایجاد پایگاه اورژانس هوایی در منطقه می‌شود که از اهداف صنعت نفت و پدافند غیرعامل است.

همچنین با حضور معاون وزیر نفت، میدان خلیج فارس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال افتتاح شد.

کد مطلب 3902174

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