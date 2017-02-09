مردم ایلام با حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید امروز در حاشیه بهره برداری از طرح های شهرستان مهران اظهار کرد: باتوجه به موضع گیری های اخیر رئیس جمهور آمریکا ضروری است تا مردم با شکوه فراوان در این راهپیمایی حضور داشته باشند.

وی افزود: مردم ما به این تهدیدات عادت دارند اما حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی در دهان یاوه گویان خواهد بود.

استاندار ایلام ادامه داد: مردم سراسر دنیا چشم به انقلاب اسلامی دوخته و همه باهم باشرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن عزت و افتخار اسلامی را به جهانیان نشان خواهند داد.