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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

استاندار ایلام:

مردم ایلام با حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند

مردم ایلام با حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند

ایلام-استاندار ایلام گفت: مردم ایلام با حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمدرضا مروارید امروز در حاشیه بهره برداری از طرح های شهرستان مهران اظهار کرد: باتوجه به موضع گیری های اخیر رئیس جمهور آمریکا ضروری است تا مردم با شکوه فراوان در این راهپیمایی حضور داشته باشند.

وی افزود: مردم ما به این تهدیدات عادت دارند اما حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی در دهان یاوه گویان خواهد بود.

استاندار ایلام ادامه داد: مردم سراسر دنیا چشم به انقلاب اسلامی دوخته و همه باهم باشرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن عزت و افتخار اسلامی را به جهانیان نشان خواهند داد.

کد مطلب 3902178

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