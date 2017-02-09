موزه عبرت ایران در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر موزه عبرت ایران ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح این موزه با تأکید به برگزاری موزه عبرت ایران در استانهای مختلف کشور تصریح کرد: موزه عبرت ایران ساختمان کمیته مشترک خرابکار ساواک و شهربانی است که به دستور رضاشاه ساخته شد.
قاسم حسنپور تصریح کرد: این ساختمان در چند لایه امنیتی احداث شد و اقدامات امنیتی آن به شکلی است که تاکنون هیچ زندانی از آن فرار نکرده است.
وی به ساخت ساختمان به شکلی که زمستانهای سرد و تابستانهای گرم دارد، اشاره کرد و افزود: تمامی این اقدامات با هدف آزار و شکنجه زندانیان و مخالفان رژیم شاه بود.
مدیر موزه عبرت ایران با تأکید به اینکه در سال ۱۳۵۰ شاه طرح تأسیس کمیته مشترک را مطرح کرد و پس از آن ساواک و شهربانی مشترکا مدیریت زندان را بر عهده گرفتند، اضافه کرد: به گواه تاریخ بعدها سی آی ای نسبت به تربیت بازجویان و شکنجه گران این زندان اقدام کرد.
به گفته حسنپور تمامی شکنجههای آزادیخواهان در این زندان همراه با مستندات و مدارک است و ۹۰ نوع شکنجه در این ساختمان اعمال میشده و گزارشات آن به شاه ارائه میشد.
وی با اشاره به شهادت ۵۷ آزادیخواه در این زندان هدف از تبدیل آن به موزه را انعکاس شقاوتهای رژیم پهلوی و ایثارگری آزادیخواهان عنوان کرد.
در این مراسم مدیرکل اطلاعات استان اردبیل نیز موزه عبرت را روایتگر رنج پهلوی به آزادیخواهان برشمرد.
یوسف منفردزاده با بیان اینکه این ساختمان تا آخرین لحظات عمر پهلوی محل حبس آزادیخواهان بود، اضافه کرد: در واقع شقاوتهای تحمیل شده به آزادیخواهان در این زندان مشاهده میشود.
وی افزود: زمانی در این موزه وحشیانهترین جنایات رژیم پهلوی به گواه تاریخ به وقوع پیوسته و امروز موزه عبرت آیینه تمام نمای ایثار آزادیخواهان است.
گفتنی است موزه عبرت ایران تا ۲۰ اسفندماه جهت بازدید عموم شهروندان در جنب ساختمان فرمانداری اردبیل دایر است.
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