۸۳۰۳ پروژه توسط دولت یازدهم در گلستان افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، صبح شنبه در دیدار معاون رئیس جمهور با نماینده ولی فقیه در گلستان اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق مسیرها و تبصره های مختلف به گلستان اختصاص یافت.

وی افزود: برخی احساس می کنند ممکن است اعتبارات تبصره ۳۶ پرداخت نشود اما دولت به گلستان به صورت ویژه اختصاص داده و ۴.۸ درصد کل منابع این بخش به گلستان رسیده است.

وی بیان کرد: این استان یک گپ تاریخی دارد و ما حتی در کف هم نیستیم. در گذشته از دلارهای ۱۵۰ تومانی بهره نبردیم لذا این گپ باید با ویژه بینی پرداخت شود.

صادقلو با بیان این که دغدغه های آقای نورمفیدی بسیار درست است، گفت: دولت اقدامات خوبی انجام داده و هشت هزار و ۳۰۳ پروژه در این دولت افتتاح و کلنگ زنی شده است.

وی ادامه داد: بخشی از پروژه ها عمرانی و بخشی اعتباری است و بخش خصوصی هم در این طرح ها سهم دارد. خیلی از این طرح ها هم در محل خودش جای تشکر دارد.

استاندار گلستان تصریح کرد: خانه های بهداشت در گلستان تمام شده و بحث گاز رسانی استان هم تقریبا رو به اتمام است.

وی با بیان این که منطقه آزاد، آشوراده و راه آهن از مصوبات بسیار مهم دولت است، افزود: برخی از این طرح ها برای سفر رهبر معظم انقلاب به گلستان بوده و حتی راه آهن توسط آقای لاریجانی در دولت قبل کلنگ زنی شده بود که به نتیجه نرسید.

وی اظهار کرد: در طرح منطقه آزاد، دولت کار خود را انجام داده ولی در مجلس قبل زمینه های سیاسی مانع از اجرای آن شد.

صادقلو تصریح کرد: در آشوراده هم به پیچیدگی های بسیاری رسیدیم اما اخیرا مطالعات محیط زیستی آن تایید شد و باید مناقصه آن در کمیسیون مخصوص بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: ۲۵ کیلومتر از راه آهن هم باید مناقصه شود که لازم است آقای آخوندی این مساله را اولویت قرار دهند.