به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عباسعلی سلیمانی با صدور بیانیه ای با دعوت از مردم استان سیستان و بلوچستان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام کرد: بهمن سرآغاز فصل عزت و عظمت ملت ایران است چرا که ملت رشید ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ با اتکا به اراده الهی، توانست رژیم منحوس شاهنشاهی را سرنگون کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل رژیمی که قدرت‌های استکباری دنیا حامی آن بودند، موجب شد تا ملت‌ها جذب پیام استکبار ستیزی انقلاب اسلامی شوند.

این بیانیه می‌افزاید: ملت ایران در پیروزی انقلاب اسلامی اوج آزادی خواهی و ایستادگی خود را در مقابل رژیم استعماری و ایادی آنان به نمایش گذاشتند و امروز با طی فراز و نشیب‌های بسیاری در سایه رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب در کمال امنیت و اقتدار به سر می‌برد.

در ادامه این بیانیه آمده است: راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش انسجام و وحدت ایران اسلامی است که در این حرکت عظیم سیاست تهدید، برای ملت ایران نقش برآب خواهد شد و جواب یاوه‌گویی‌های استکبار را به فرموده ولی امر مسلمین فردا در خیابان های ایران اسلامی شاهد خواهیم بود.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: اینجانب ضمن تشکر از حضور مردم ولایتمدار استان اعم از شیعه و سنی در عرصه های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی، از تمام برادران و خواهران هم استانی دعوت می کنم تا با اتحاد و همدلی همدوش با ملت غیور ایران با شرکت در راهپیمایی حماسی یوم الله ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیفزایند.