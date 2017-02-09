دولت محورهای توسعه کشور را بر اساس استعدادها تعریف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح سردخانه شهر فرادنبه اظهار داشت: دولت محورهای توسعه ای را بنا بر استعدادها تعریف کرده که استان چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجهی را دارد.

وی گفت: از مهم ترین سیاست های دولت بالا بردن سطح راندمان کاری و ثروت در بخش کشاورزی در ارتباط با تکنولوژی است و بخش عمده ای از اعتبارات برای تجهیز اراضی به سیستم های آبیاری نوین اختصاص داده است.

معاون پارلمانی ریاست جمهوری تصریح کرد: شهرستان بروجن در بخش سیستم نوین آبیاری در استان رتبه اول و در کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

امیری بیان کرد: سیستم سردخانه در مواردی که رکود بازار برای کشاورزان ایجاد شده بسیار هدفمند است چراکه با انبار کردن محصولات به ویژه سیب زمینی، حاصل دست رنجشان در جیب دلال نمی‌رود.

وی افزود: سردخانه شهر فرادنبه نیز در راستای سیاست های دولت گام برداشته که این پروژه با اعتبار دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دولت و مابقی نیز از سوی آورده متقاضی هزینه شده است.

وی بیان کرد: امروزه سرمایه‌گذاری برای توسعه اشتغال و کارآفرینی مهم تلقی می‌شود و همچنین مشارکت مردم همراه با دولت می‌توانند نقش بسزایی داشته باشد.

شهر فرادنبه یکی از مهمترین مراکز تولید سیب زمینی کشور است.