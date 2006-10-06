۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۹

20 استاد زبان فارسي جهت تدريس به دانشگاه هاي خارج اعزام شده اند

دبيرخانه شوراي گسترش زبان فارسي و ايرانشناسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 20استاد را به منظور تدريس زبان فارسي به دانشگاه ها و مراكز علمي 18 كشور جهان اعزام كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين اساتيد به كشورهاي اسپانيا، برزيل، اوكراين، مالزي، سوريه (2 استاد)، چين (2 استاد)، قزاقستان، لهستان، مجارستان، جمهوري چك، فرانسه، يمن، عربستان سعودي، هندوستان، پاكستان، سنگال، بنگلادش و تاجيكستان اعزام شده اند.

22 كشور ديگر نيز درخواست اعزام استاد زبان فارسي را ارائه كرده اند كه به علت عدم تخصيص بودجه مورد نياز به وزارت علوم، اعزام اين اساتيد در سال جاري ميسر نشد.

وزارت علوم اقدامات لازم را از طريق هيات دولت و سازمان مدريت و برنامه ريزي به عمل آورده تا اعزام اين اساتيد به محض تامين بودجه مربوط انجام گيرد.

