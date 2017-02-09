توجه به آموزش و پرورش موجب پیشرفت علمی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زر افشان پنجشنبه در مراسم تقدیر از دانش آموزان افتخار آفرین علمی که در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از برنامه های علمی وزارت آموزش و پرورش با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری شکل گرفته است و بحمدالله دانش آموزان در سراسر کشور توانسته اند توانمندی علمی خود را خود را به جهانیان اثبات کنند.

وی افزود: باید حمایت از دانش آموزان نیز در اولویت قرا بگیرد و به دنبال دستیابی به این هدف مدارس در راه تعلیم و تربیت گام برداشته و تلاش بر یافتن و شناسایی استعدادهای آن ها و شکوفایی شان گام بر می دارند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن تقدیر و تحسین دانش آموزان خراسان رضوی، ادامه داد: عزت نفس و خودباوری و پرورش امید در میان دانش آموزان از رویکردهایی است که باید مورد توجه تمام مسئولان و مدارس کشور قرار گیرد و به صورت جدی تقویت شود.

وی با تاکید بر ارزش های نظام جمهوری اسلامی، عنوان کرد: استقلال و آزادی دو ارزش و آرمان نظام است و همه مسئولان در همه مراتب باید در حفظ این ارزش ها و رسیدن به آن تلاش کنند و استقلال کشور نیز در صورتی به منصه ظهور می نشیند که نیروی انسانی کارآمد در جامعه پرورش یابد.

زرافشان ادامه داد: پرورش نیروی کارآمد موجب توسعه علمی کشور می گردد و برهمین اساس آموزش و پرورش واهمیت نهادن به آن برای پیشرفت کشور امری ضروری است و باید به آن توجه ویژه ای کرد.