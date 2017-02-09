توجه به قهرمانان ورزش های جانبازان و معلولین در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه در مجمع انتخاباتی هیات ورزش‌ های جانبازان و معلولین استان که در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، گفت: در استان کردستان حدود ۲۷ هزار نفر جانباز و معلول وجود دارد اما در این سال ها هیات نتوانسته از توانمندی‌ و پتانسیل نیروی انسانی بهره ببرد.

وی افزود: هیات ورزش های جانبازان و معلولین در گذشته وضعیت خوبی را در استان داشته و حتی ورزشکاران این هیات در رقابت‌ هایی چون پارا المپیک و پارا آسیایی صاحب نام و دارای عنوان بودند اما اکنون این هیات آن روند را از دست داده است و نیازمند بررسی های رئیس هیات منتخب در آینده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان در گذشته قول این را داد که استخر و سالن ورزشی را در اختیار هیات جانبازان و معلولین قرار دهد و به عهد خود نیز وفا کرد، اما اکنون بر این باور هستیم که ای کاش ان مکان هارا در اختیار این هیات قرار نمی دادیم چون بعضی مواقع کار هایی غیر از اینکه خیری ندارد به ضرر هم است و این هیات نتوانست به خوبی از آن استفاده کند.

جولایی گفت: استان کردستان از نظر پتانسیل ورزشی کم و کسری ندارد و می بایست رئیس هیات ورزش‌ های جانبازان و معلولین به فکر قهرمان پروری در این رشته باشد تا استانن کردستان از قافله کشوری جا نماند.

وی افزود: هیات باید از ظرفیت ارگان های قدرتمند به ویژه آموزش و پرورش استفاده و با آنها تعامل برقرار کند، در غیر این صورت نمی‌تواند به تنهایی روند رو به رشدی داشته باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: در این هیات ۲۴۰ ورزشکار اکنون در حال فعالیت هستند و این تعداد ورزشکار برای خانواده‌ ای با ۲۷ هزار نفر جمعیت معلول و جانباز بسیار کم است و باید در راستای جذب ورزشکار به این هیات بیشتر تلاش شود.

جولایی گفت: این هیات در ابتدای کار خود می بایست قهرمانان و نخبه های ورزشی خود را حفظ و به حمایت از آنها بپردازدو توجه به آنان را در اولویت قرار دهد.

وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان می بایست به زیر ساخت هیات ها توجه کند و طبق قانون فقط حق دادن یک در صد کمک مالی از کل بودجه این اداره را به هیات ها دارد و هیات جانبازان و معلولین به مانند دیگر هیات‌ها باید به فکر پیدا کردن حامیان مالی و اسپانسر باشند.