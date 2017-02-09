رئیس مجلس شورای اسلامی وارد کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در فرودگاه بین المللی استان کرمان مورد استقبال رسمی استاندار کرمان و تنی چند از مسئولان استانی کرمان قرار گرفت.

لاریجانی بعد از حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا در جلسه مشترک شورای اداری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شرکت می کند.

آیین کلنگ زنی کارخانه پلاسمای خون در دومین روز از سفر رئیس مجلس به کرمان در ماهان برگزار می شود.

لاریجانی سپس در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده و به ایراد سخنرانی در مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران می پردازد.

آخرین برنامه لاریجانی بهره برداری از یک کارخانه صنعتی در بردسیر است.