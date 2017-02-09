به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح متمرکز ۱۵۲ طرح عمرانی و ۲۸ واحد تولیدی مرکز خراسان شمالی که با حضور احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در بجنورد انجام شد، اظهار کرد: در کنار توسعه صنایع بزرگ تولیدی، اجرای طرحهای کوچک و مشاغل ارزانقیمت، راهگشای مشکل اشتغال جوانان خواهد بود.
صالحی بابیان اینکه نگاه ما در طرح توسعه پتروشیمی حمایتی و عملیاتی شدن این طرح است، بر ایجاد زیرساختهای مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی استان بهمنظور ایجاد مشاغل خرد تأکید کرد.
وی تأکید کرد: به مشاغل خرد ازجمله صنایعدستی که یکی از ظرفیتهای خراسان شمالی است توجه ویژه شود چراکه در این زمینه با هزینهای اندک میتوان اشتغالزایی ایجاد کرد.
مقام عالی دولت در خراسان شمالی همچنین بر فعال شدن تعاونیها و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: باید زمینههای تحقق این امر در استان بیشازپیش فراهم شود.
صالحی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضعگیریهای ریاست جمهوری جدید آمریکا نسبت به کشور ایران اشاره کرد و گفت: برجام یک توافق بینالمللی است که با حرفهای ناشی از هذیانگویی یک شخص، مختل نمیشود.
استاندار خراسان شمالی همچنین اظهار کرد: نرخ تورم از ۳۶.۸ دهم درصد در سال ۹۲ به ۱۱.۹ دهم درصد رسیده است.
وی بابیان اینکه نرخ بیکاری در سال ۹۲، ۱۲.۴ درصد بوده و در تابستان امسال به ۹.۷ درصد رسیده است گفت: این امر یکی از دستاوردهای دولت یازدهم است.
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